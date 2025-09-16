Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng. Cùng đó, nội dung về nhân lực y tế, y đức và chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ thầy thuốc cũng là nội dung được Nghị quyết số 72-NQ/TW nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế phụ thuộc vào 3 yếu tố quan trọng là nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế tài chính.

Trong đó về nhân lực, y tế cơ sở, y tế dự phòng sẽ ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển nhân lực bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.

Mở rộng chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên y khoa

Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân của Việt Nam là 14 trên 10.000 dân, còn năm 2023 là 12,5 và năm 2020 là 9,81. Năng lực đào tạo bác sĩ trên cả nước vào khoảng 13.000 bác sĩ tốt nghiệp/năm. Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 33 giường bệnh và 15 bác sĩ trên 10.000 dân.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, quy mô nhân lực y tế của Việt Nam tăng không đáng kể trong 10 năm qua (chỉ tăng 2,33%). Tổng nhân lực ngành y tế hiện nay là hơn 431.700 người và thấp hơn nhiều so với dự kiến hơn 632.500 người của Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020.

Chia sẻ về những giải pháp cụ thể để vừa thu hút, vừa giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ y tế trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ sẽ tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở đào tạo sức khỏe chất lượng cao ngang tầm khu vực, đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên y khoa, nhất là những người cam kết phục vụ ở tuyến cơ sở, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

"Quan điểm là phát triển nhân lực y tế bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực phục vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo", bà Lan khẳng định.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Tuy nhiên, để có được đội ngũ nhân lực như trên, việc tạo chính sách thu hút để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu lâu, toàn tâm toàn ý với công việc rất quan trọng, vì vậy theo Tư lệnh ngành y cần có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đủ mạnh, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dự phòng và y tế cơ sở.

Do đó, Nghị quyết 72 đã xác định các chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Cùng đó, thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng.

Cụ thể, mức phụ cấp ưu đãi nghề được nâng lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

"Đây thực sự là cú hích, tạo động lực cho nhân viên y tế tuyến đầu", Bộ trưởng Y tế nhìn nhận và nhấn mạnh Bộ sẽ phối hợp để thể chế hoá các giải pháp này nhằm sớm được triển khai thực hiện.