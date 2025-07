Cử tri Cần Thơ trong ý kiến gửi trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 tiếp tục phản ánh việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn còn tình trạng các cơ sở thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, buộc người dân phải mua bên ngoài và không được thanh toán BHYT. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thừa nhận thời gian qua, Bộ nhận được phản ánh từ một số địa phương và người dân về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT.

"Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm tập trung, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi quy định và thực hiện các hướng dẫn mới theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024 của Chính phủ", Bộ trưởng Y tế cho biết.

Ngoài ra, việc chậm phê duyệt danh mục, dự toán, thay đổi hướng dẫn kỹ thuật hoặc tạm thời thiếu nguồn cung từ nhà sản xuất cũng ảnh hưởng đến khả năng cung ứng liên tục thuốc và vật tư y tế.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Hà Nội bán thuốc cho người bệnh BHYT. Ảnh: Phạm Hải

"Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ mua sắm, bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh BHYT", Bộ trưởng khẳng định.

Bà Lan cho biết thêm, Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ 1/7) quy định về điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh khi thuốc, thiết bị y tế không có sẵn và không thể thay thế.

"Sau khi Luật có hiệu lực, cùng với các quy định và giải pháp khác, tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, thiết bị y tế sẽ cơ bản được khắc phục, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT", bà Lan nhận định.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi BHYT trong trường hợp người bệnh phải tự chi trả do cơ sở y tế không cung ứng được thuốc, thiết bị y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2024 quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh.

Thông tư này quy định rõ điều kiện, phạm vi và quy trình thanh toán trực tiếp, tạo cơ sở pháp lý để người bệnh được bảo vệ quyền lợi trong những tình huống bất khả kháng, hạn chế việc người dân phải tự trả chi phí ngoài phạm vi BHYT mà không được bù hoàn.

Tính đến hết năm 2024, Việt Nam có 95,52 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số. Năm ngoái, cả nước có 186,2 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, với số tiền đề nghị thanh toán là gần 143.000 tỷ đồng (tăng 18.685 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Thực tế, trong cơ cấu chi của Quỹ BHYT, tỷ lệ chi cho tiền thuốc vẫn chiếm cao nhất, hơn 31%.

Nghị định 188/2025 quy định từ 1/7, người bệnh khi mua thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm theo quy định của Bộ trưởng Y tế; Thiết bị y tế loại C hoặc D (trừ thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, thiết bị y tế đặc thù cá nhân, thiết bị y tế thuộc danh mục thiết bị y tế do Bộ trưởng Y tế ban hành được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định), thì được thanh toán trực tiếp.

Điều này có nghĩa là không phải người bệnh BHYT nào cũng được thanh toán trực tiếp thuốc, thiết bị y tế... khi tự mua ngoài. Chưa kể, để được thanh toán, tại thời điểm kê đơn, chỉ định thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế phải đáp ứng toàn bộ 6 điều kiện.