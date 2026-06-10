Ngày 9/6, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tại hội nghị, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, công bố các quyết định của Quân khu 7 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tham gia lực lượng chuyên trách. Theo đó, Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng; Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó Đội trưởng.

Đội chuyên trách gồm 37 cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM. Trước khi ra quân, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các chuyên gia và nhân chứng lịch sử tiến hành xác định vị trí nghi có mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh năm 1968, tại khu vực nguyên là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TPHCM).

Bộ Tư lệnh TPHCM trao quyết định cho các cán bộ tham gia đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL TPHCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ quân sự, mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, chiến dịch không chỉ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, mà còn góp phần đáp ứng nguyện vọng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ vẫn đang ngóng chờ tin tức người thân sau hàng chục năm. Ông nhắc đến truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" như kim chỉ nam tinh thần cho toàn bộ chiến dịch.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM yêu cầu 37 cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong suốt quá trình thu thập, xác minh thông tin và khảo sát thực địa. Toàn bộ công tác tìm kiếm, quy tập phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực đã được xác định là có khả năng cao còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.