Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có các đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Ban Công tác đặc biệt một số tỉnh của nước bạn Lào và nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đó là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của cả nước đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Trong những năm qua, công tác này luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của Ban công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo Quân khu 4. Ban công tác đặc biệt 4 tỉnh: Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun đã quán triệt, triển khai hiệu quả các phương án tìm kiếm.

Đặc biệt, mùa khô 2025-2026, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào trở về đất mẹ.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt các liệt sĩ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đọc điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động, tiếc thương trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ

Ông Phùng Thành Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân nước bạn Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những đứa con ruột thịt của mình.

Khi các liệt sĩ ngã xuống, được nhân dân các bộ tộc Lào chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng.

Các đại biểu tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Ông Phùng Thành Vinh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nước bảo đảm an toàn, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý nghĩa nhân văn cao cả và thiêng liêng của dân tộc ta.

Các đại biểu thắp hương lên các phần mộ của các liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để thể hiện lòng biết ơn vô hạn.