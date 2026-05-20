Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Về phía Lào có Đại tá Phon My Xay - Sỉ Vông Xăm, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Phó trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khẹt.

Về phía Việt Nam có ông Lê Văn Bảo, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị; ông Phạm Tuấn Hùng, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thường trực tại miền Trung Lào cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Mùa khô năm 2025-2026, cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và Khăm Muồn.

Lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội 589 quy tập được 16 hài cốt, Đội 584 quy tập được 12 hài cốt. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, nhân viên các đội quy tập, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ bàn giao, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp cách mạng chung của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo khẳng định sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Lào đã góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Các liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ông cũng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai tỉnh Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khẹt đã đồng hành cùng các đội quy tập 589, 584 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào sẽ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 vào ngày 23/5.