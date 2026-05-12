Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch 2545/KH-BVHTTL ngày 8/5/2026 triển khai thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ này.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng kiểm tra gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ internet, mạng xã hội, có hoạt động khai thác các tác phẩm, chương trình trên môi trường mạng.

Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, việc thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, việc sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền, hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, nền tảng số, mạng xã hội, công tác lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động chuyên ngành, hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng tác phẩm, văn bản cho phép khai thác quyền và chứng từ thanh toán tiền bản quyền.

Nếu có vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu việc tổ chức kiểm tra được triển khai thực hiện phải đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, loại hình có nguy cơ phát sinh vi phạm cao trên môi trường số.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trước đó ngày 6/5, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền; không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.