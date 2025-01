Tối 11/1 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hải Phòng, Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên với mong muốn tôn vinh các gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn và văn học, đồng thời giới thiệu và động viên những gương mặt nghệ sĩ có thành tích cao qua các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2024.

Hạng mục Chương trình biểu diễn nổi bật của năm gọi tên 2 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi". Có lẽ không cần phải bàn cãi về độ hot của 2 concert cháy vé từ Nam và Bắc này. Lần đầu tiên người ta chứng kiến khán giả trong nước tranh nhau mua vé và đổ xô đi xem các nghệ sĩ nội địa biểu diễn như 2 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" mà trước đó chỉ 1-2 năm, điều này gần như không tưởng và chỉ có thể bắt gặp ở những show có sự tham gia của những thần tượng nước ngoài có sức hút toàn cầu như BlackPink.

Các nghệ sĩ được vinh danh tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024: NSƯT Võ Minh Lâm (Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt), Nguyễn Thị Bích Trâm (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang), Võ Ngọc Quyền (Hội Sân khấu TPHCM), Trần Thị Như Huỳnh (Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu), NSƯT Thu Vân (Công ty TNHH Giải trí sân khấu Kim Ngân), NSƯT Vũ Luân (Công ty Giải trí Vũ Luân), Huỳnh Ngọc Trinh - tức Bình Tinh (Sân khấu Sen Việt), NSƯT Kim Oanh, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng.

Dàn nghệ sĩ được vinh danh tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc: Hoàng Thị Thái Phương (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), Cẩm Tú (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), Quảng Thị Quỳnh Anh (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên), Ngô Hương Diệp (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam), Khánh Ngọc (Đoàn Ca múa Hải Phòng), Lê Thị Tuyết (Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc), Hải Lý (Nhà hát Chèo tỉnh Thái Bình), Ngọc Châu (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Ninh Thuận), Minh Chi (Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk), Hà Vy (Nhà hát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Thanh Hải (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An), Sĩ Quyết (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang), Minh Dua (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang), NSƯT Lương Trung Kiên và Nguyễn Hữu Duy (Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh).

Lĩnh vực sân khấu, các nghệ sĩ được vinh danh tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024: NSƯT Vũ Trọng Huỳnh (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn), Nguyễn Hoàng Tùng (Cty CP Điện ảnh và sân khấu Việt Nữ), NSƯT Lê Như Hải (Sân khấu Biển hẹn TP Hải Phòng), NSƯT Lê Thiện Tùng (Nhà hát Kịch Hà Nội), Nguyễn Đăng Khoa (Đoàn Kịch nói Hải Phòng), Trương Minh Hoàng (Nhà hát Kịch Hà Nội), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Nhà hát Kịch nói Quân đội).

Ở lĩnh vực xuất bản, danh sách 10 cuốn sách nổi bật năm 2024 gọi tên: Theo dấu chân người (GS.Trình Quang Phú), Trên đỉnh giời (nhà văn Y Ban), Gia đình có bốn chị em gái (nhà văn Phạm Thị Bích Thuỷ), Nhặt bóng người (nhà văn Vũ Thanh Lịch), tập thơ Lũ (nhà thơ Lữ Mai), Dấu chân bộ đội Cụ Hồ (nhà văn Hạnh Đỗ), Phía Đông vườn địa đàng (tiểu thuyết dịch từ nguyên ngữ tiếng Anh của dịch giả Phạm Văn), Hải Âu đi tìm cha (truyện thiếu nhi của nhà văn Trần Thu Hằng), Thư cho em: Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai (tác giả Hoàng Nam Tiến), Nhớ và ghi lại (tác giả Hồ Đắc Thanh - Anh hùng tàu không số).

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thắng giải Chương trình nghệ thuật chính luận nổi bật của năm.

Nghệ sĩ được vinh danh tại Liên hoan Múa quốc tế 2024: Nguyễn Đức Hiển (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Nhàn và NSƯT Ngọc Bích (Đoàn Kịch nói Hải Phòng).

Ở hạng mục Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm, diễn viên Ngọc Xuân, gương mặt mới của làng điện ảnh được xướng tên. Người đẹp Tiền Giang sinh năm 1999 chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp trong sáng, lối diễn tự nhiên trong vai Miền trong phim Ngày xưa có một chuyện tình. Vai diễn đầu tay cũng đã giúp cô gái 26 tuổi thắng giải Diễn viên trẻ triển vọng tại LHP quốc tế Hà Nội 2024.

Ở hạng mục Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm, diễn viên Vĩnh Xương (Nhà hát Kịch Việt Nam) được gọi tên nhờ vai diễn xuất sắc của anh - ông trùm Quân "già" máu lạnh trong bộ phim truyền hình ấn tượng Độc đạo. Ngoài ra, Vĩnh Xương còn lột xác trong vai ông bố thương con ở "Những nẻo đường gần xa" - cho thấy sự biến hoá ở nhiều dạng vai khác nhau của nghệ sĩ. Trong khi đó, NSƯT Thanh Quý được vinh danh là Nữ diễn viên truyền hình nổi bật của năm. Năm qua, bà mẹ quốc dân đóng góp 2 vai diễn thú vị trong Gặp em ngày nắng và Hoa sữa về trong gió, sắm vai những bà mẹ tảo tần hy sinh vốn là sở trường của NSƯT Thanh Quý. Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài theo chân từng đoàn phim, mang đến những vai diễn ấn tượng cho khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Quý vắng mặt vì lý do cá nhân nên chỉ có diễn viên Vĩnh Xương và Ngọc Xuân lên nhận giải. Trên sân khấu nhận giải, diễn viên Vĩnh Xương gây bất ngờ với chiếc đầu trọc.

