Năm 2015, trong một chuyến đi đến Chiết Giang, Thương Xuân Hà bị hấp dẫn bởi giống đào mật tên "Hồ Cảnh Ngọc Lộ" nổi tiếng ở Phụng Hóa. Ý tưởng đưa giống đào này về quê trồng và khởi nghiệp từ đó hình thành trong cô gái trẻ.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, chị từ bỏ công việc lương cao, trở về thôn Hồng Tinh, quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, thuê hơn 200 mẫu đất và bắt đầu hành trình làm nông từ con số 0, trang 163 đưa tin.

Không có kinh nghiệm canh tác, Xuân Hà đến Chiết Giang học nghề, đồng thời mời chuyên gia nông nghiệp về hướng dẫn. Địa hình quê nhà thấp trũng, dễ ngập úng khiến cây bị thối rễ nên chị cải tạo đất bằng cách lên luống, đắp mô, đào mương và hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Chị cũng theo đuổi phương pháp canh tác sinh thái, sử dụng bã đậu nành và phân hữu cơ để cải tạo đất, chú trọng chất lượng nông sản ngay từ gốc. Để kéo dài mùa thu hoạch, Xuân Hà đưa vào vườn nhiều giống đào chín sớm, giữa vụ và muộn, đồng thời trồng thêm nho, anh đào, sung cùng nhiều loại rau quả khác.

Từ những sườn đồi hoang, một vườn cây bốn mùa dần hình thành. Giống đào mật được chị chăm chút trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, được gọi là "đào mật phiên bản Vũ Hán".

Người phụ nữ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Ảnh: 163

Khi mô hình bắt đầu phát triển, Xuân Hà không chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho bản thân. Chị ưu tiên tuyển phụ nữ nông thôn, người dân có thời gian nhàn rỗi và lao động ở địa phương vào làm việc tại vườn. Cao điểm, mỗi ngày khu vườn cần hơn 100 lao động, giúp người dân có thêm thu nhập mà không phải rời quê.

Một số phụ nữ từng mất việc hoặc có hoàn cảnh khó khăn cũng tìm được công việc ổn định, từng bước lấy lại sự tự tin và giá trị của bản thân.

Không dừng ở việc tạo việc làm, Xuân Hà còn tổ chức các lớp đào tạo miễn phí về trồng, chăm sóc và tiêu thụ rau quả; mời chuyên gia đến hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại.

Theo nữ nông dân, riêng doanh thu bán đào mật qua mạng trong năm nay đạt khoảng 600.000 nhân dân tệ (hơn 2,3 tỷ đồng). Để người dân địa phương cùng hưởng lợi từ kinh tế số, chị mở các lớp đào tạo livestream, trực tiếp hướng dẫn cách quay video ngắn, vận hành tài khoản và bán hàng trực tuyến.

Nhờ đó, phụ nữ nông thôn có thêm một phương thức tạo thu nhập ngay tại quê nhà. Hiện vườn cây bốn mùa của Xuân Hà có giá trị sản lượng hơn 5 triệu nhân dân tệ (hơn 19 tỷ đồng) mỗi năm. Nông sản được bán trực tuyến tới nhiều địa phương như An Huy, Quảng Đông, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải...

Từ một cử nhân luật rời thành phố về quê trồng đào, sau 11 năm, Thương Xuân Hà không chỉ gây dựng được một mô hình nông nghiệp có giá trị mà còn tạo việc làm, truyền nghề và mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương.