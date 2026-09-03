Người đàn ông bỏ phố về quê lập nghiệp, hạnh phúc khi tự tay trả lương cho bà con nông dân. Ảnh: 163

Bỏ việc lương cao về quê khởi nghiệp

Giữa cái nắng gay gắt của tháng 7, tại thôn Phát Triển, thị trấn Việt Khê, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), những đồi chè xanh mướt trải dài trên sườn núi. Dưới chân núi là những cánh đồng lúa, ngô đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Ít ai ngờ người đang tất bật kiểm tra ruộng lúa và đồi chè hôm nay lại từng là quản lý dự án công nghệ thông tin tại Thành Đô. Ở tuổi 42, Hà Đào đã gắn bó với vùng quê này suốt 11 năm, trở thành người điều hành các vùng chè, vùng trồng lương thực và cũng là người lo tiền công cho hàng trăm lao động nông thôn, trang 163 đưa tin.

Hà Đào sinh ra ở thành phố Tự Cống nhưng lớn lên tại huyện Uy Viễn. Tuổi thơ gắn với đồng ruộng khiến anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, anh gia nhập doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhờ năng lực chuyên môn, Hà Đào nhanh chóng thăng tiến lên vị trí quản lý dự án với mức lương đáng mơ ước vào thời điểm đó.

Dù công việc ổn định, mỗi lần trở về quê, nhìn những quả đồi từng phủ kín hoa màu nay bị bỏ hoang, anh luôn cảm thấy tiếc nuối. Năm 2015, khi em họ rủ về quê phát triển nông nghiệp, Hà Đào quyết định từ bỏ công việc văn phòng để bắt đầu hành trình mới.

"Tôi nghĩ khi còn trẻ thì nên thử một lần. Nếu thất bại cũng không hối tiếc", anh chia sẻ.

Ba người bạn bắt đầu cải tạo khoảng 300 mẫu đất hoang để trồng chè sau khi học hỏi mô hình tại huyện Bồ Giang, nơi nổi tiếng với nghề trồng chè.

Tuy nhiên, việc học được kỹ thuật không đồng nghĩa có thể áp dụng ngay. Từ khâu thu hái, cắt tỉa đến chăm sóc cây đều gặp vô vàn khó khăn vì sản xuất quy mô lớn hoàn toàn khác với kinh nghiệm canh tác nhỏ lẻ của người dân.

Đến năm 2019, khi chè bắt đầu cho năng suất cao, cả nhóm lại đối mặt với bài toán chế biến vì chưa có nhà máy.

Mỗi chiều sau khi thu hoạch, Hà Đào cùng cộng sự phải chất đầy lá chè tươi lên xe, đi hơn 2,5 giờ đến huyện Bồ Giang để chế biến ngay trong đêm. Trên đường đi, họ chỉ kịp ăn bánh mì, uống nước khoáng. Những chuyến xe kéo dài triền miên khiến anh mắc bệnh dạ dày.

Không ít lần vì thời tiết quá nóng, lá chè bị héo ngay trên xe, phải bán với giá rẻ hoặc bỏ đi. Đến năm 2021, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà máy chế biến chè được xây dựng, giúp giải quyết hoàn toàn nút thắt lớn nhất trong sản xuất.

Tạo việc làm cho người dân

Hiện vùng chè của Hà Đào đã mở rộng lên hơn 2.000 mẫu, được bố trí tại 3 thôn thuộc thị trấn Việt Khê. Mùa thu hoạch chè xuân kéo dài từ đầu tháng 3 đến khoảng tiết Thanh minh.

Riêng khu vực rộng 700 mẫu tại thôn Phát Triển đã cần hơn 200 lao động mỗi ngày, không chỉ là người trong huyện Uy Viễn mà còn đến từ nhiều địa phương lân cận.

Người hái chè được trả 40 nhân dân tệ (khoảng 155.000 đồng) cho mỗi 0,5kg chè tươi. Những lao động nhanh nhẹn có thể kiếm 300-400 nhân dân tệ/ngày, tương đương khoảng 1,17-1,55 triệu đồng/ngày.

Theo Hà Đào, vào mùa cao điểm, mỗi ngày anh phải chi 40.000-50.000 nhân dân tệ tiền công, tương đương khoảng 155-194 triệu đồng và luôn thanh toán đầy đủ, đúng hẹn cho người lao động.

"Mỗi lần nhìn thấy bà con cầm tiền công với nụ cười thật lòng, tôi cũng cảm thấy rất vui", anh nói.

Nhận thấy nhiều người dân muốn học theo mô hình trồng chè, Hà Đào cùng cán bộ thôn tổ chức các buổi gặp gỡ ngay tại sân làng để vận động bà con chuyển đổi sản xuất.

Anh miễn phí cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết thu mua chè theo giá thị trường, giúp người dân yên tâm đầu tư. Nhờ đó, khoảng 30-40 hộ gia đình đã bắt đầu trồng chè. Có những hộ từ diện tích chỉ hơn một mẫu đã mở rộng lên hơn 10 mẫu, thu nhập tăng lên đáng kể.

Bên cạnh chè, từ năm 2021, Hà Đào còn phát triển hơn 1.200 mẫu lúa, ngô, lúa mì và cải dầu tại 5 thôn, tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm thời vụ cho người dân địa phương.

Cuối năm 2025, với sự hỗ trợ của chính quyền, anh xây dựng thêm trung tâm dịch vụ máy nông nghiệp, được trang bị máy cày, máy kéo và máy bay không người lái, giúp cơ giới hóa gần như toàn bộ quá trình sản xuất. Những thiết bị chưa sử dụng hết còn được cho nông dân quanh vùng thuê với giá thấp hơn thị trường.

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, Hà Đào đã chuyển cả gia đình về sinh sống tại thôn Phát Triển. Anh cho biết: "Tôi thật sự đã coi mình là người của làng. Điều quý giá nhất không phải những tấm bằng khen mà là nhìn thấy bà con có việc làm, có thu nhập và mỉm cười khi nhận tiền công. Đó là lý do tôi quyết định ở lại nơi này".