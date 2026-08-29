Tại thị trấn Cửu Tập, huyện Nam Chương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), những cánh đồng lúa đang vào mùa thu hoạch. Trong nhà xưởng của Công ty TNHH Gạo Long Cửu Hồ, đôi vợ chồng sinh năm 1996 là Diệp Bác Văn và Lý Mộng Vi tất bật kiểm tra từng công đoạn sấy, bảo quản lúa.

“Kiểm soát chặt độ ẩm, coi trọng chất lượng”, Diệp Bác Văn vừa kiểm tra số lúa mới thu mua, vừa sắp xếp việc sấy và đưa lúa vào kho.

Năm 2017, Diệp Bác Văn, khi đó mới 21 tuổi, xuất ngũ về quê. Không muốn rời xa mảnh đất nơi mình sinh ra, anh thuê 40 mẫu đất tại thôn Cựu Huyện Phố, thị trấn Cửu Tập và mở một cơ sở chế biến lương thực, trang 163 đưa tin.

Bạn gái anh khi ấy là Lý Mộng Vi cũng vừa tốt nghiệp. Vì tình yêu và niềm tin vào người bạn đời, cô quyết định cùng anh trở về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Thời điểm đó, không ít người hoài nghi: “Hai đứa còn trẻ như vậy thì có thể làm nên chuyện gì?”.

Trước sự nghi ngờ của nhiều người, cặp vợ chồng trẻ quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: 163

Nhưng những lời bàn tán không khiến họ bỏ cuộc. Mỗi mùa thu mua lúa, hai vợ chồng chủ động chuẩn bị tiền mặt để thanh toán cho nông dân. Từ sáng sớm đến tận nửa đêm, họ thay nhau túc trực tại cơ sở. Chỉ cần nông dân mang lúa đến, luôn có người tiếp nhận và xử lý.

Sau 1 năm rưỡi kiên trì, sự nghi ngờ dần biến thành niềm tin. Những xe chở lúa từ các khu vực cách đó hàng chục cây số bắt đầu liên tục tìm đến cơ sở của hai vợ chồng.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp không hề dễ dàng. Một trong những kỷ niệm khiến Diệp Bác Văn và Lý Mộng Vi nhớ nhất là một đêm mưa lớn bất ngờ đúng mùa thu hoạch.

Những đống lúa đang phơi đứng trước nguy cơ bị nước mưa làm hỏng. Hai vợ chồng gần như thức trắng đêm để tìm cách bảo vệ thành quả của nông dân.

Trong những ngày cao điểm, họ thường ngủ lúc 2-3h sáng và thức dậy từ 5-6h, liên tục túc trực bên máy sấy, chạy đua với thời tiết để bảo vệ từng hạt lúa.

“Không thể để công sức của bà con đổ xuống sông xuống biển!”, đó là điều luôn thôi thúc hai vợ chồng.

Sau khi đứng vững về chất lượng, họ tiếp tục tìm hướng mở rộng thị trường. Diệp Bác Văn và Lý Mộng Vi đăng ký thương hiệu “Gạo thơm Lư Nhung Hồ”, rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm khách hàng trên khắp Trung Quốc. Có những ngày, chỉ để chốt một đơn hàng, hai người phải di chuyển qua nhiều thành phố.

Đến năm 2020, khi thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh, đôi vợ chồng nhanh chóng chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến.

Họ sản xuất hơn 1.000 video ngắn, ghi lại quá trình từ thu mua, sấy, bảo quản đến chế biến lúa. Những hình ảnh chân thực về công việc phía sau mỗi hạt gạo giúp tài khoản của họ thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Theo Lý Mộng Vi, kênh thương mại điện tử hiện đóng góp khoảng 30% doanh thu. Sản phẩm được bán trên nhiều nền tảng trực tuyến lớn, mỗi ngày phát sinh khoảng 2.000 - 3.000 đơn hàng, tương đương khoảng 70 tấn.

Nông dân Trương Văn Tĩnh cho biết, mỗi năm gia đình bán gần 200 tấn lương thực cho doanh nghiệp. “Nhân viên định kỳ thanh toán tiền, rất giữ chữ tín, dịch vụ cũng tốt”, người này chia sẻ.

Năm 2025, Diệp Bác Văn được trao Huân chương Lao động 1/5 của huyện Nam Chương. Tuy nhiên, với đôi vợ chồng trẻ, đây chưa phải điểm dừng.

Trong thời gian tới, họ dự định tiếp tục nâng cấp công nghệ, xây dựng dây chuyền sản xuất gạo thơm cao cấp thông minh. Mục tiêu là giữ lại tối đa hương thơm tự nhiên của hạt gạo, đồng thời đưa đặc sản gạo Nam Chương đến với nhiều người tiêu dùng hơn.