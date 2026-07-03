Theo trang Jimu News, cha của Lưu Tư từng thành lập một hợp tác xã trồng lúa quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc sản xuất chủ yếu dựa vào lao động thủ công, hiệu quả chưa cao. Chứng kiến những khó khăn của người làm nông từ nhỏ, Lưu Tư quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê để hiện đại hóa mô hình của gia đình.

"Tôi nhận ra nếu vẫn duy trì cách làm nông nhỏ lẻ thì rất khó nâng cao thu nhập. Muốn phát triển phải ứng dụng khoa học công nghệ", cô gái sinh năm 1990 (Hồ Bắc, Trung Quốc) chia sẻ.

Lưu Tư đã ứng dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ để thay đổi cách làm nông truyền thống, nâng cao năng suất, giúp người dân đổi đời. Ảnh: 163

Tận dụng sân nhà và những khoảng đất xung quanh, Lưu Tư xây dựng kho chứa máy nông nghiệp, khu phối trộn phân bón theo từng loại đất và xưởng chế biến lúa gạo. Cô gái đưa máy bay không người lái (drone) và cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần thay đổi cách canh tác của hàng trăm hộ dân địa phương.

Từ một khoảng sân vườn, nơi đây dần trở thành "trung tâm" phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cả vùng. Đến nay, trung tâm đã đầu tư 10 máy bay không người lái phục vụ phun thuốc, bón phân, cùng hơn 200 thiết bị cơ giới như máy cày, máy gặt đập liên hợp và nhiều loại máy nông nghiệp hiện đại.

Gần đây, đơn vị tiếp tục bổ sung các drone thế hệ mới có bình chứa tới 85 lít, mỗi ngày có thể xử lý khoảng 1.500 mẫu (gần 100ha) lúa.

Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều công việc vốn mất nhiều ngày nay chỉ hoàn thành trong vài giờ. Mỗi năm, đơn vị cung cấp dịch vụ trên hơn 50.000 mẫu đất nông nghiệp, tương đương hơn 33.000 ha.

Không chỉ đầu tư máy móc, Lưu Tư còn cùng cha quy hoạch lại những thửa ruộng nhỏ lẻ, hình thành vùng sản xuất tập trung. Xưởng chế biến ngay trong khuôn viên hợp tác xã giúp khép kín chuỗi giá trị từ trồng lúa, thu hoạch đến xay xát và tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị hạt gạo.

Khi mô hình vận hành hiệu quả, cô gái bắt đầu mở rộng cơ hội cho người dân địa phương. Hợp tác xã ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ và những người không thể đi làm xa. Hiện hợp tác xã có khoảng 30 lao động thường xuyên cùng hơn 300 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất.

Bên cạnh đó, Lưu Tư thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy móc hiện đại và khuyến khích nông dân chuyển từ sản xuất manh mún sang mô hình hợp tác.

"Tôi luôn tin rằng cho người dân một công việc chỉ giúp họ trước mắt, còn dạy họ cách làm sẽ tạo ra sinh kế lâu dài", Lưu Tư nói.

Từ một nữ sinh đại học trở về quê lập nghiệp, Lưu Tư đang trở thành hình mẫu của thế hệ "nông dân mới" tại Trung Quốc.

Câu chuyện của cô gái 9X cho thấy khi công nghệ được đưa vào đồng ruộng đúng cách, những khoảng sân nhỏ cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một mô hình nông nghiệp hiện đại, tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho cả cộng đồng.