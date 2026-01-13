Damon và Selina là cặp vợ chồng đến từ Mỹ đã bán hết tài sản, quyết định nghỉ hưu ở độ tuổi 40 để bắt đầu hành trình khám phá thế giới và tận hưởng cuộc sống như mong muốn.

Họ đã ghé thăm nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và dành phần lớn thời gian để trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Damon và Selina trải nghiệm món ăn đường phố ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Trong video gần đây được chia sẻ, Damon và Selina giới thiệu một số món ăn đường phố hấp dẫn mà họ có dịp trải nghiệm khi tới phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM).

Đây là địa điểm ăn uống thu hút du khách bậc nhất tại TPHCM, hấp dẫn cả người địa phương lẫn khách quốc tế.

Từ 15h mỗi ngày, hơn 100 sạp hàng ở đây bắt đầu mở cửa dọc hai bên đường, bày bán đủ các món ngon khắp thế giới, từ những món ăn vặt đặc trưng của người Việt cho đến những món “hot-trend” của Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Khi tới phố Hồ Thị Kỷ, Damon và Selina cũng cảm thấy choáng ngợp trước những gian hàng ăn uống bắt mắt, phục vụ nhiều món độc đáo. Cặp đôi bị thu hút bởi một quầy hải sản với món bán “chạy nhất” là sam.

Họ quyết định dừng chân ở đây và trải nghiệm sam nướng – một trong 6 món ăn chế biến từ sam được thực khách yêu thích.

Tuy vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng con sam được xem như đặc sản nức tiếng ở Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Ảnh: Sang Doan Dang

Con sam (hay còn gọi là cua móng ngựa) là loại động vật giáp xác có thân tròn dẹt, thoạt nhìn giống chiếc mũ sắt, phần mai rất dày và cứng như vỏ cua. Chúng có 4 mắt và 16 chân ẩn giấu dưới bụng. Đuôi có gờ với đầu nhọn hình tam giác rõ nét.

Tại Việt Nam, sam được tìm thấy ở nhiều vùng biển từ Bắc tới Nam, song phổ biến hơn cả là ở Cát Bà (Hải Phòng) hay Hạ Long, Quảng Yên (Quảng Ninh).

Ngoài phục vụ trong các nhà hàng sang trọng, sam cũng được bày bán ở nhiều tuyến phố ẩm thực tại TPHCM, trong đó có phố Hồ Thị Kỷ.

Tuy nhiên, ở đây, các hàng quán chủ yếu bán sam có kích thước nhỏ, tương đương khẩu phần ăn cho 1-2 người, vừa phù hợp với nhóm khách trải nghiệm lần đầu, muốn nếm thử lượng vừa đủ để cảm nhận hương vị, vừa có chi phí phải chăng.

Món sam nướng mỡ hành hấp dẫn mà hai vị khách Mỹ trải nghiệm, ăn cùng xốt chấm chua ngọt đặc sánh

Damon và Selina cho biết, sam được bán với giá 150.000 đồng/con (khoảng 5.7 USD), chế biến theo nhu cầu của khách.

Cặp vợ chồng người Mỹ chọn món sam nướng mỡ hành và không giấu nổi biểu cảm thích thú khi món ăn nóng hổi được bưng lên.

“Chúng tôi đã gọi một con cua móng ngựa – món mà cả hai chưa từng thử trước đây”, Damon giới thiệu.

Anh lập tức nếm thử và nhận xét món ăn “có hương vị như hải sản”, phần thịt với trứng sam được tẩm ướp gia vị đậm đà.

Càng thưởng thức, nam du khách càng thấy món sam nướng có mùi vị giống cua, dễ ăn và cảm giác nhẹ bụng.

Lần đầu thưởng thức sam nướng, cặp đôi nước ngoài nhận xét món ăn có hương vị thơm ngon hơn tưởng tượng

Còn Selina thừa nhận ban đầu khá sợ hãi khi nhìn thấy con sam nhưng vẫn háo hức muốn được trải nghiệm món ăn này.

“Ồ, không tệ. Tôi đã sợ hãi trước khi ăn nhưng hương vị thực sự ngon, cảm giác có gì đó giòn giòn, mang vị mặn mòi của biển”, cô miêu tả. Nữ du khách cũng chia sẻ, thịt sam mềm, dẻo và béo ngậy.

“Mặc dù mới nhìn tôi thấy hơi sợ nhưng điều thú vị là đầu bếp đã biết cách làm cho mọi thứ trở nên ngon miệng hơn”, Selina nói thêm.

Tủy xương nướng muối ớt, ăn kèm rau thơm cũng là món ngon đường phố mà Damon và Selina yêu thích khi trải nghiệm ẩm thực ở phố Hồ Thị Kỷ

Ngoài món sam nướng, hai vị khách Mỹ còn thưởng thức một số món khác ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ như chim cút nướng, thịt xiên, bột chiên nướng… Trong đó, cặp đôi khá ấn tượng với món tủy nướng.

“Chúng tôi đang khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam và thử hai món ăn mà bản thân thực sự phải dừng lại để thưởng thức: cua móng ngựa và tủy xương.

Tận mắt thấy chúng ở chợ đêm này khiến chúng tôi ban đầu có chút do dự nhưng vẫn mạnh dạn nếm thử vì tò mò.

Trải nghiệm này thật mãnh liệt, bất ngờ và hoàn toàn không như chúng tôi tưởng tượng, từ hình thức đến hương vị đều để lại cảm nhận khó quên”, Damon và Selina viết trên kênh YouTube cá nhân.

Ảnh: Doc & Bean Eats