Brandon Hurley (38 tuổi) còn được nhiều người biết tới với tên gọi "Phúc Mập". Anh chàng người Mỹ sở hữu một kênh YouTube chia sẻ về ẩm thực, du lịch, trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam với gần 540.000 người theo dõi.

Phúc Mập từng chia sẻ trên VietNamNet, ẩm thực là lý do khiến anh mê Việt Nam. Trong 10 năm, người đàn ông Mỹ đã đi hầu hết các tỉnh thành khắp 3 miền, thử rất nhiều món ăn từ phổ thông đến độc lạ như: đuông dừa, dế mèn, sầu riêng, mắm tôm, trứng vịt lộn…

Mới đây, Phúc Mập đăng tải video, giới thiệu về 3 quán ăn nổi tiếng, tồn tại lâu năm ở TPHCM. 3 quán ăn mà anh chia sẻ gồm chuối nếp nướng ở Võ Văn Tần, bánh cuốn Hải Nam ở Cao Thắng và phở Cao Vân ở Mạc Đĩnh Chi.

Người đàn ông Mỹ tấm tắc với món chuối nếp nướng. Ảnh: Phúc Mập Vlog

Trong đó, Phúc Mập khẳng định, chuối nếp nướng là món ăn tráng miệng top đầu ở Việt Nam trong lòng anh. Vì quán đã tồn tại suốt gần 30 năm nên nam thực khách thấy hương vị rất ổn định. "Hướng dẫn viên thường đưa du khách tới đây là đúng, vì nó rất ngon", anh nói.

Tháng 3/2023, chuối nếp nướng được CNN nhắc đến trong danh sách "Những món tráng miệng ngon nhất thế giới". Bình chọn này nằm trong chương trình Culinary Journeys (Hành trình ẩm thực), được phát sóng hàng tháng trên kênh CNN International. “Đây là thứ nhất định phải thử khi đến Việt Nam", tờ báo nổi tiếng của Mỹ giới thiệu.

Chuối nếp nướng Võ Văn Tần đã nổi tiếng từ lâu. Ảnh: Linh Trang

Quán chuối nướng Phúc Mập giới thiệu nằm ở đầu hẻm 378 Võ Văn Tần (TPHCM) nổi tiếng đông khách từ lâu. Giờ cao điểm, quán ăn vỉa hè này thường xuyên có cảnh khách tây, khách ta xếp hàng chờ mua thưởng thức.

Loại chuối được quán sử dụng là chuối sứ hoặc chuối xiêm. Chuối phải là loại chuối chín cây với độ chín phù hợp. Nếp được trộn với dừa nạo để vừa béo vừa không dính lá trước khi nấu lên thành xôi. Xôi được xới ra, khéo léo bọc xung quanh trái chuối.

Trái chuối đã bọc nếp tiếp tục được quấn thêm một lớp lá chuối bên ngoài. Nhờ có lớp lá chuối này mà bánh không bị khét, người nướng cũng tiện canh bánh chín.

Trái chuối đã bọc nếp tiếp tục được quấn thêm một lớp lá chuối bên ngoài khi nướng. Ảnh: Phúc Mập Vlog

Quán sử dụng than đước vì loại này khi nướng ít bị nổ, lửa cháy đều nhưng ít khói. Khi lá chuối cháy sém, vỏ xôi giòn vàng, dậy mùi thơm là hoàn thành.

Món chuối nếp nướng sẽ đi kèm nước cốt dừa béo ngậy và một ít đậu phộng rang. Vị ngọt lịm của chuối chín quyện với độ dẻo thơm của nếp, vị béo ngậy của cốt dừa và bùi bùi của đậu phộng rang tạo nên món ăn đơn giản mà nhiều thực khách say mê.

"Tôi rất mê nước cốt dừa và thường cho nó vào các món ăn. Nước cốt dừa ở đây thực sự rất ngon miệng và thơm. Quán ăn đã tồn tại trên 20 năm thì họ chắc chắn đã hoàn thiện công thức rồi", Phúc Mập chia sẻ.

Phần nước cốt dừa của quán nổi tiếng thơm ngon. Ảnh: Linh Trang

Hiện, trên ứng dụng Google, quán được chấm 4,2/5 sao từ hơn 460 đánh giá của người dùng. Tuy nhiên, cũng có một số tài khoản phàn nàn về thái độ không niềm nở, thân thiện của nhân viên.