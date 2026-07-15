Một góc vườn hoa xương rồng mang lại doanh thu từ 250 - 300 triệu đồng/năm của chị Nhy

Đam mê

Dạo bước trong khu vườn có hàng nghìn chậu hoa xương rồng đang bung nở rực rỡ, chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy (SN 1995, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) nở nụ cười mãn nguyện.

Bởi giờ đây chị không chỉ thỏa mãn thú vui trồng hoa xương rồng mà còn biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập chính của gia đình.

Năm 2013, chị Nhy vô tình nhìn thấy người ta đem loài hoa này ra bán dạo ở ven đường. Thấy loài cây thân phủ kín gai nhọn nhưng vẫn cho hoa rực rỡ, đầy màu sắc, chị tò mò, mua về trồng thử.

Chị Nhy yêu thích hoa xương rồng từ năm 2013 và theo đuổi đam mê trồng loài hoa này đến tận bây giờ

Càng chăm sóc, chị càng thích và đam mê loài hoa là biểu tượng của sự kiên cường. Chị bắt đầu sưu tầm giống, học cách chăm sóc nhiều loại hoa xương rồng khác nhau.

Tốt nghiệp đại học tại TPHCM, chị Nhy về miền Tây làm việc trong một công ty thủy sản với mức thu nhập ổn định. Dù công việc không liên quan đến cây cỏ, chị vẫn dành nhiều thời gian cho đam mê trồng hoa xương rồng.

Hiện nay, chị có khu vườn hoa xương rồng rộng hơn 800m2

Mỗi khi có thời gian, chị đều đến các nhà vườn lớn để tham khảo, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống loài hoa này. Cũng trong giai đoạn này chị nhận thấy hoa xương rồng có tiềm năng phát triển trong thị trường cây cảnh.

Năm 2019, chị quyết định nghỉ việc, về quê trồng hoa xương rồng.

Hiện, vườn có đến 100 loại hoa xương rồng khác nhau

Tại quê nhà, chị Nhy dựng khu vườn nhỏ, tìm mua giống sen đá, xương rồng từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng cũ) về trồng thử. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu miền Trung khắc nghiệt, cây kém phát triển, thậm chí chết dần.

Để có nguồn lực theo đuổi đam mê, chị xin việc, đi làm tại một công ty ở TP Đà Nẵng. Trong thời gian này, chị cũng tranh thủ nghiên cứu, học tập, tích lũy kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa xương rồng.

Trong số này có nhiều loại hoa xương rồng quý, giá trị cao

Quả ngọt

Để có thêm kiến thức, chị tìm, nghiên cứu các tài liệu ở nước ngoài về cách trồng, chăm loài hoa này. Sau đó, chị áp dụng các phương pháp, kỹ thuật vào thực tế khu vườn của mình để rút ra kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ thuật, chị mạnh dạn nhập hơn 100 giống hoa xương rồng từ Thái Lan, Trung Quốc về trồng. Tại vườn nhà, chị không chỉ chăm cây phát triển tốt, cho hoa đẹp mà còn nhân giống thành công.

Các loại hoa đều bung nở, cho hoa rực rỡ sắc màu

Năm 2023, những chậu xương rồng của chị Nhy bắt đầu đem lại thu nhập. Giữa năm 2024, chị quyết định nghỉ việc để tập trung toàn bộ thời gian, nguồn lực cho mô hình nhà vườn chuyên nghiệp.

Chị đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình nhà vườn hoa xương rồng hiện đại ở Trung Quốc, Thái Lan... Về nước, chị đầu tư gần 1 tỷ đồng vào hệ thống trang trại gồm nhà kính, hệ thống tưới tự động, vật tư và nguồn giống nhập khẩu từ nước ngoài.

Phần lớn cây xuất vườn có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng

Sau khoảng 7 năm kể từ ngày rời miền Tây trở về quê, đến nay, chị Nhy sở hữu vườn hoa với diện tích hơn 800m2 nhà kính, với gần 100 loại xương rồng khác nhau. Trong đó có nhiều dòng xương rồng quý hiếm, giá trị cao như: Astrophytum, Gymnocalycium, Lobivia hay Echinopsis…

Chị bộc bạch: “Sau nhiều năm theo đuổi đam mê, đến nay tôi không chỉ có được vườn hoa xương rồng đẹp, đủ màu sắc mà còn chủ động được kỹ thuật nhân giống, sản xuất và nguồn cây giống ổn định.

Chị Nhy cho biết, sang năm chị sẽ mở rộng thêm vườn hoa của mình

Tôi cũng có thể chủ động tạo ra những sản phẩm độc bản. Các sản phẩm này đều được theo dõi trong thời gian dài nhằm chọn lọc màu sắc, hình dáng và đặc tính nổi bật nhất.

Hiện nay, phần lớn cây xuất vườn có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Nhờ lượng đơn hàng ổn định, doanh thu ước tính từ vườn xương rồng của tôi đạt khoảng 250-300 triệu đồng mỗi năm”.

Ảnh, clip: NVCC