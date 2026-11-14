SINGAPORE - Từ bỏ việc làm ở ngân hàng ổn định, người phụ nữ cùng chồng khởi nghiệp kinh doanh quán mì, được Michelin Bib Gourmand vinh danh trong 6 năm.

Quán mì Da Shi Jia Big Prawn Mee khai trương 2 tuần sau đám cưới của Seth và Yvonne. Ảnh: IG

Vợ chồng Yvonne Tan và Seth Sim (hiện 36 tuổi), chủ quán mì Da Shi Jia Big Prawn Mee tại Singapore, mới đây chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, nhận được nhiều sự quan tâm.

Yvonne vốn làm quản lý trong ngành ngân hàng. Cô có công việc ổn định nhưng sau khi quen Seth, cô quyết định bỏ việc để tham gia khởi nghiệp quán mì cùng bạn trai.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cô gái làm việc trong ngân hàng lại kết hôn với một người bán hàng như tôi. Cô ấy lại còn nghỉ việc và bên cạnh tôi suốt 10 năm trời", Seth chia sẻ.

Seth từng làm việc tại nhà hàng hải sản của cha. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải làm đến 1-2 giờ sáng và gần như không có thời gian dành cho chuyện tình cảm, theo Asia1.

Trong những lần hẹn hò, Seth ấn tượng với Yvonne bởi tính cách độc lập và sự chủ động. Cô sẵn sàng chia sẻ chi phí trong những buổi gặp gỡ, thậm chí có lần còn chủ động gọi nhân viên phục vụ để thanh toán hóa đơn.

Sau một thời gian tìm hiểu, Seth đề nghị Yvonne tham gia công việc kinh doanh cùng mình. Cô đồng ý từ bỏ công việc ngân hàng để chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới.

Quán mì được Michelin vinh danh 6 năm liên tiếp. Ảnh: IG

Năm 2017, chỉ 2 tuần sau đám cưới, hai vợ chồng khai trương quán mì Da Shi Jia Big Prawn Mee. Thay vì dành thời gian tận hưởng tuần trăng mật, họ bắt tay ngay vào việc vận hành quán ăn.

Ban đầu, Yvonne nghĩ cuộc sống khi làm vợ chủ quán ăn có thể khá thoải mái.

Tuy nhiên, thực tế không giống những gì Yvonne hình dung. Cô phải học và đảm nhận nhiều công việc khác nhau, từ lau bàn, kiểm tra gia vị, bổ sung đồ dùng đến nhận đơn và phục vụ khách.

Công việc tại nhà hàng đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực. Dù vậy, Yvonne vẫn tiếp tục đồng hành cùng chồng, từng bước làm quen với nhịp độ kinh doanh.

Năm 2020, khi sinh con đầu lòng, cô vẫn hỗ trợ công việc tại quán. Có những ngày, Yvonne địu con sau lưng, vừa chăm em bé vừa nhận đơn hàng, trong khi Seth đảm nhận việc đứng bếp.

Những nỗ lực của hai vợ chồng dần mang lại kết quả. Da Shi Jia Big Prawn Mee liên tục được Michelin trao danh hiệu Bib Gourmand trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2021. Đây là danh hiệu dành cho những cơ sở ăn uống có chất lượng tốt với mức giá hợp lý.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng nhau, Seth bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của vợ. Anh cho rằng sự trân trọng dành cho người bạn đời không nên chỉ dừng lại ở lời nói mà cần được thể hiện bằng hành động.

"Tôi thực sự phải cảm ơn cô ấy vì đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi", anh chia sẻ.