TRUNG QUỐC - Tình cờ nhìn thấy người có ngoại hình giống mình trên mạng xã hội, cô gái chủ động liên lạc và bất ngờ phát hiện chị em sinh đôi thất lạc cách đây 20 năm.

Luo và Xia trong ngày gặp nhau. Ảnh: QQ

Luo (hiện 20 tuổi) sống tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), mới đây chia sẻ video ghi lại cuộc gặp gỡ với Xia, người chị em sinh đôi thất lạc từ khi mới chào đời.

Câu chuyện bắt đầu khi họ hàng của Luo tình cờ phát hiện tài khoản Douyin của một cô gái tên Xia, có gương mặt rất giống Luo nên gửi cho cô xem.

Luo vô cùng bất ngờ khi xem ảnh và video của Xia. Hai người có vóc dáng, cử chỉ và một đặc điểm riêng ở hàm răng tương tự nhau. Tin rằng giữa họ có thể là họ hàng, Luo quyết định chủ động nhắn tin làm quen.

Qua trò chuyện, hai cô gái phát hiện nhiều điểm trùng hợp: cùng sinh một ngày tại Tứ Xuyên, cao 1,73m, có kiểu tóc và phong cách ăn mặc tương tự. Cả hai cũng được xác nhận đã làm con nuôi từ khi còn là trẻ sơ sinh.

Theo Xia, khi họ chào đời, cha mẹ ruột đã có hai con gái lớn, người cha lại nghiện cờ bạc. Không lâu sau, Xia được cho làm con nuôi một cặp vợ chồng trong khu dân cư. Luo cũng được nhận nuôi vào khoảng thời gian đó.

Mỗi người đều có thể mở khóa điện thoại của người kia bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: QQ

Vì có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và hoàn cảnh xuất thân, hai cô gái quyết định gặp mặt. Họ cùng đi mua sắm, ăn tối, tổ chức sinh nhật chung và bất ngờ khi mỗi người đều có thể mở khóa điện thoại của người kia bằng tính năng nhận diện khuôn mặt, theo SCMP.

Tuy nhiên, những điểm trùng hợp này chưa đủ chứng minh quan hệ huyết thống. Các bác sĩ cho biết cần xét nghiệm ADN với sự tham gia của cha mẹ ruột để xác định họ có phải chị em sinh đôi cùng trứng hay không. Do chưa tìm được gia đình sinh thành, hai cô gái đành hoãn kế hoạch xét nghiệm.

Video ghi lại cuộc đoàn tụ thu hút hơn 1,5 triệu lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng câu chuyện khó tin như phim, song cũng có ý kiến nghi ngờ hai cô gái dàn dựng để gây chú ý và tăng lượng người theo dõi.

Trước những hoài nghi, Xia khẳng định trong video tiếp theo: "Đối với tôi, Luo chính là chị gái ruột. Tôi yêu chị ấy và không quan tâm người khác nghĩ gì".