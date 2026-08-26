Anh Wang chủ quán bánh trứng ở An Huy, Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Wang Xianhuang (33 tuổi) là chủ quán bánh trứng tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ngày 17/8, anh nhận được đơn hàng kèm theo lời nhắn: "Dành cho một em bé đang hóa trị. Vui lòng không cho rong biển và rau diếp. Một nửa phần bánh không cay".

Lời nhắn khiến anh Wang xúc động. Sau khi chuẩn bị bánh, anh tặng thêm 2 cốc sữa đậu nành và lặng lẽ đặt 100 nhân dân tệ (gần 400.000 đồng) tiền mặt vào túi đồ ăn, theo SCMP.

Người đặt món là anh Zhu, cha của bé Haolin (4 tuổi). Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào tháng 2 và đang được điều trị.

Sau khi phát hiện số tiền trong túi đồ ăn, anh Zhu vô cùng xúc động và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Anh viết rằng sự quan tâm của một người xa lạ đã mang đến hơi ấm cho gia đình trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khách hàng từ nhiều nơi đã tìm đến quầy bánh của Wang. Họ xếp thành hàng trước quán chờ mua bánh, biến nơi vốn khá vắng khách thành điểm đến được nhiều người biết tới.

Lượng đơn giao hàng và doanh số bán trực tiếp tăng cao. Một số khách hàng không thể đến tận nơi còn đặt bánh trực tuyến để gửi tặng công nhân vệ sinh và nhân viên giao hàng.

Đằng sau hành động trao 100 nhân dân tệ là một người bán hàng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Wang đang gánh khoản nợ hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 775 triệu đồng).

Trong những giai đoạn khó khăn nhất, anh từng phải ngủ tại các quán Internet và uống nước máy. Với anh Wang, 100 nhân dân tệ tương đương khoảng 4 ngày lợi nhuận từ quầy bánh của anh. Dù vậy, anh không ngần ngại ủng hộ cho em bé đang bị bệnh.

Khách đứng chờ trước quán bánh trứng của anh Wang. Ảnh: CCTV

Ngày 22/8, anh Wang đến bệnh viện thăm Haolin. Biết gia đình vẫn còn một chặng đường dài điều trị phía trước, anh Wang tiếp tục hỗ trợ họ 8.100 nhân dân tệ (31,5 triệu đồng) cho gia đình bé.

“Tôi hy vọng mọi đứa trẻ trên thế giới đều có thể lớn lên khỏe mạnh và không phải chịu bệnh tật”, anh chia sẻ.

Hành động của Wang cũng nhận được sự hưởng ứng từ ông Shu Zhizhong, người sáng lập thương hiệu bánh anh Wang bán, đã quyên góp thêm 2.000 nhân dân tệ cho gia đình Haolin.