Anh Liu cúi đầu cảm ơn chủ quán Liang đã xé giấy ghi nợ. Ảnh: SCMP/Handout

"Ông chủ có tầm nhìn, người nhân viên có lương tâm. Một người như ông ấy nhất định sẽ thành công"; "Đôi khi, chính nghịch cảnh lại mở ra cơ hội. Giờ thì ai cũng biết quán ăn cần đưa vào danh sách phải thử, ông chủ có tâm"...

Đó là những lời bình luận của người dùng mạng về câu chuyện ông chủ xé giấy nợ để giữ lại một nhân viên sơ suất mắc sai lầm được chia sẻ lên mạng xã hội và lan truyền vào ngày 3/7 vừa qua.

Nhân vật chính là anh Liang (45 tuổi), chủ một quán thịt nướng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Sau hơn 20 năm gắn bó với ngành dịch vụ ăn uống, anh hiện điều hành quán ăn với hơn 20 nhân viên.

Tháng 4/2026, nam đầu bếp tên Liu (27 tuổi) đã làm việc tại nhà hàng 7 năm, gây hoả hoạn do quên tắt bếp dưới chảo dầu trong lúc bàn giao ca. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rồi lan sang khu bếp, kho chứa và các phòng ăn riêng.

Ngay khi phát hiện, Liu đã cố gắng khống chế ngọn lửa bằng chăn và bình cứu hỏa. Trong khi đó, các thực khách lập tức gọi lực lượng cứu hỏa và hỗ trợ di chuyển những chiếc xe đạp điện gần hiện trường để tránh cháy lan.

Đám cháy sau đó được dập tắt, không gây thương vong về người nhưng khiến nhà hàng hư hại nặng nề. Thiệt hại cụ thể cũng như việc nhà hàng có được bảo hiểm chi trả hay không chưa được công bố.

Day dứt vì sai lầm của mình, Liu đã viết một tờ giấy ghi nợ, cam kết bồi thường thiệt hại bằng cách để chủ quán khấu trừ 3.000 nhân dân tệ (gần 12 triệu đồng) mỗi tháng từ tiền lương của mình.

Tuy nhiên, thay vì đồng ý lời đề nghị hay yêu cầu bồi thường, anh Liang đã lặng lẽ xé tờ giấy nợ ngay trước mặt nhân viên.

Vỗ vai Liu, anh Liang nói: "Cứ tiếp tục làm việc. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai".

Anh Liang được nhiều người ca ngợi sau hành động đẹp. Ảnh: SCMP/Handout

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Liang cho biết, anh không thể chấp nhận việc một người trẻ phải gánh khoản nợ lớn chỉ vì một sai lầm. "Tôi nghĩ nếu bắt cậu ấy bồi thường, cả gia đình cậu ấy có thể sẽ bị gánh nặng này đè bẹp. Vì thế, tôi muốn tự mình chịu mọi tổn thất", anh nói.

Hành động của anh nhận được sự ca ngợi và ủng hộ của nhiều người.

Nhân viên trong nhà hàng cùng nhau quyên góp tiền, chủ mặt bằng giảm tiền thuê, một nền tảng giao đồ ăn hỗ trợ vốn để khôi phục hoạt động, còn ban quản lý tòa nhà giúp sửa chữa cơ sở.

Nhờ sự chung tay, nhà hàng đã sớm mở cửa trở lại và đón nhiều thực khách từ khắp nơi tìm đến như một cách thể hiện sự ủng hộ đối với ông chủ giàu lòng nhân ái.

Anh Liang chia sẻ rằng bản thân luôn ngưỡng mộ doanh nhân Yu Donglai - nhà sáng lập chuỗi bán lẻ Pangdonglai. Doanh nghiệp này được biết đến nhờ chế độ đãi ngộ hào phóng dành cho nhân viên, trong đó có chính sách "10 ngày nghỉ phép khi không vui" và khoản thưởng lên tới 30.000 nhân dân tệ dành cho những nhân viên bị khách hàng đối xử bất công.

Lấy cảm hứng từ mô hình đó, nhiều năm qua anh Liang luôn trả lương cho nhân viên cao hơn mặt bằng chung của ngành. Ngay cả trong thời gian nhà hàng phải đóng cửa vì hỏa hoạn, anh vẫn tiếp tục hỗ trợ chi phí sinh hoạt để mọi người yên tâm chờ ngày hoạt động trở lại. Không một nhân viên nào nghỉ việc.

Được biết, đây là nhà hàng thứ 16 trong sự nghiệp kinh doanh của anh Liang. Anh từng nhiều lần hoãn kế hoạch mua nhà cho gia đình để dành vốn duy trì hoạt động kinh doanh.

Khi được hỏi về ước mơ, anh chia sẻ mong trở thành một doanh nhân thành công, xây dựng đội ngũ lên 100 nhân viên.