SINGAPORE - Bỏ việc ổn định toàn thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới sau 61 ngày, cô gái 32 tuổi thú nhận muốn về nhà.

Bỏ việc văn phòng đi du lịch, cô gái 32 tuổi muốn về nhà sau 61 ngày. Ảnh cắt từ video

Bỏ việc ở công ty để đi du lịch khắp thế giới là ước mơ của nhiều người, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như những hình ảnh trên mạng xã hội.

Sab, một nhà sáng tạo nội dung sống tại Singapore, đã quyết định nghỉ việc mà không có kế hoạch dự phòng hay tiền tiết kiệm để theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tháng, cô bắt đầu "vỡ mộng", cảm thấy nhớ nhà và mong muốn tìm lại sự ổn định trong cuộc sống.

Trong video đăng trên Instagram, Sab thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình sau 61 ngày rời bỏ công việc văn phòng.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng tôi muốn về nhà rồi, mọi người ạ”, cô chia sẻ.

Sab cho biết khi còn ở độ tuổi 20, cô có thể rong ruổi nhiều tháng mà không cảm thấy nhớ gia đình hay bạn bè. Những chuyến đi khi ấy mang đến cảm giác tự do tuyệt đối. Thế nhưng, hiện tại, khi đã 32 tuổi, mong muốn của cô đã thay đổi.

Sab cho biết suốt 61 ngày qua, cô sống với chiếc ba lô trên lưng, dành thời gian đi đây đó và thử sức với công việc sáng tạo nội dung.

“Nếu có một điều tôi học được trong 61 ngày qua, đó là tự do mang những ý nghĩa rất khác nhau ở từng giai đoạn của cuộc đời. Tôi đã 32 tuổi và sau 61 ngày, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn”, Sab chia sẻ.

Điều cô nhớ không chỉ là gia đình mà còn là những bữa tối bên bạn bè, cuộc trò chuyện thân tình và cảm giác gặp lại những gương mặt quen thuộc. Việc liên tục gặp người mới, giới thiệu bản thân với những người xa lạ không còn mang lại cho cô sự hào hứng như trước, tờ News đưa tin ngày 19/10.

Sab cho biết cô vẫn thích giao lưu, kết bạn, nhưng hành trình không có điểm đến hay chỗ dựa rõ ràng khiến cô cảm thấy lạc lối.

Bên cạnh nỗi cô đơn, áp lực tài chính cũng khiến Sab phải suy nghĩ. Vì nghỉ việc mà không có khoản tiết kiệm dự phòng, cô luôn canh cánh nỗi lo kiếm tiền để trang trải các hóa đơn cuối tháng.

Hiện Sab cân nhắc tìm một công việc bán thời gian hoặc làm việc từ xa để ổn định thu nhập.

Những chia sẻ chân thành của Sab nhận được sự đồng cảm từ nhiều người xem. Một số ý kiến cho rằng việc thử sức với điều mình yêu thích rồi nhận ra bản thân cần thay đổi không phải là thất bại, mà là cơ hội hiểu rõ hơn về chính mình.

Một người bình luận nhấn mạnh rằng có nơi để trở về và nguồn thu nhập ổn định đều rất quan trọng, đồng thời khuyến khích Sab tiếp tục sáng tạo nội dung.