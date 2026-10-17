Để có tiền chữa bệnh, trang trải cuộc sống, người mẹ đơn thân ở tỉnh Bắc Ninh gửi lại con thơ, ra nước ngoài làm việc rồi bất ngờ mất liên lạc suốt 27 năm.

Hoàn cảnh đau lòng

Cuối ngày, sau khi chăm sóc gia đình, chị Đoàn Thị Tuyết Chinh (SN 1992, xã Hợp Thịnh, TP. Bắc Ninh) bắt đầu ca làm đêm quen thuộc. Giữa đêm, lúc được nghỉ ngơi, chị lại tranh thủ kiểm tra điện thoại.

Chị chờ đợi, hy vọng sẽ được ai đó cung cấp thông tin về người mẹ đã mất liên lạc suốt 27 năm qua của mình. Mỗi khi có người tương tác, để lại những lời chia sẻ, động viên trong bài viết tìm mẹ của mình, chị đều rơm rớm nước mắt.

Chị Chinh kể, chị có đoạn đầu đời nhiều nước mắt. Ngay từ lúc lọt lòng, chị đã không được sống cùng bố. Lên 2 tuổi, chị tiếp tục phải xa vòng tay của mẹ.

Chị Chinh có đoạn đầu đời nhiều thiệt thòi

Lớn lên, chị mới được ông bà ngoại kể lại hoàn cảnh éo le của mình. Ông bà ngoại của chị kể rằng, chị là kết quả của mối quan hệ không được chấp nhận giữa bà Phan Thị Đào (SN 1967, thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là thôn Hương Linh, xã Hợp Thịnh, TP. Bắc Ninh) và người đàn ông đã có gia đình.

Chị Chinh chia sẻ: “Bà ngoại tôi tên Ngô Thị Tuấn, nay đã 83 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Bà ngoại kể, khi biết mẹ tôi có thai, bố muốn đưa mẹ về nhà làm vợ thứ nhưng ông bà không đồng ý.

Vì vậy, tôi được sinh ra ở nhà ông bà ngoại. Sinh con được 6 tháng, mẹ tôi phát hiện mình mắc bệnh suy tim. Lúc ấy, gia đình ông bà ngoại nghèo lắm, không có điều kiện chạy chữa cho mẹ.

Thương hoàn cảnh gia đình, bà con trong làng ai có tiền thì ủng hộ tiền, ai có gạo thì cho gạo… Mọi người cùng góp sức để giúp mẹ tôi chữa bệnh.

Nhưng bệnh của mẹ cần điều trị lâu dài, trong khi gia đình lại quá khó khăn. Vì vậy năm 1994, mẹ quyết định sang Trung Quốc tìm việc làm với hy vọng có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh. Năm ấy tôi 2 tuổi”.

Bà Đào ra nước ngoài, chị Chinh được vợ chồng cụ Phan Văn Đăng (đã mất), Ngô Thị Tuấn chăm sóc, nuôi nấng. Không có tiền mua sữa, bột, cụ Tuấn chắt nước cơm, pha đường cho cháu ngoại ăn qua ngày.

Cứ thế, chị lớn lên trong tình yêu thương, sự chắt chiu, vất vả của ông bà ngoại và những người thân trong gia đình. Ấn tượng về mẹ trong chị đều đến từ những lời kể của ông bà ngoại.

Mong ước cuối cùng

Những năm đầu đời, dù được ông bà ngoại, cậu, dì thương yêu, chị Chinh vẫn cảm thấy tủi thân, buồn thương vì không được ở bên mẹ. Dù không nhớ được mặt người sinh ra mình nhưng mỗi khi ai nhắc đến mẹ, chị đều rơm rớm nước mắt.

Không lúc nào chị thôi hỏi ông bà ngoại câu "bao giờ mẹ sẽ về". Dù rất thương nhớ con, vợ chồng cụ Tuấn cũng không biết làm sao để liên lạc với bà Đào cho đến khi bất ngờ nhận được thư của bà.

Chị Chinh kể: “Mẹ đi năm 1994 thì đến năm 1999 có gửi thư về thăm ông bà ngoại. Đi kèm bức thư, mẹ còn gửi thêm 2 ảnh chụp mình và một số người khác.

Một trong 2 hình ảnh mà bà Đào gửi về cho gia đình từ năm 1999

Trong thư, mẹ hỏi thăm tình hình gia đình ở quê và cho biết khi sang Trung Quốc đã đổi tên là Đặng Thìn Kín. Mẹ cũng nói mình sinh sống ở khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) và đã có gia đình mới và 2 người con.

Sau lần thư ấy, đến nay đã 27 năm, gia đình tôi không còn nhận được tin tức gì từ mẹ. Ông ngoại tôi đã mất, bà ngoại cũng cao tuổi.

Ngày còn sống, ông ngoại lúc nào cũng mong tin mẹ. Hiện nay, bà ngoại cũng nhắc, muốn được đoàn tụ với mẹ. Còn tôi, sau nỗi đau của một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng mẹ, tôi càng mong ước được tìm lại mẹ hơn”.

Suốt nhiều năm qua, chị luôn đau đáu việc tìm kiếm thông tin về bà Đào. Thời gian gần đây, khi cuộc sống dần ổn định, chị dành nhiều tâm huyết hơn trong việc tìm mẹ.

Chị liên hệ, gửi thông tin đến các cá nhân, tổ chức có hoạt động tìm kiếm người thân thất lạc nhờ hỗ trợ. Chị cũng đăng tải câu chuyện của mình trong các hội nhóm tìm người thân trên mạng xã hội trong và ngoài nước…

Chị Chinh cho biết mẹ có 2 răng cửa trông giống như của mình (ảnh chụp từ năm 2018)

“Bây giờ, tôi chỉ có một mong muốn là tìm được mẹ. Trước khi sang Trung Quốc tìm việc làm, bà Đào có ngoại hình cao ráo, da trắng. Bà có 2 chiếc răng cửa to, ngón chân giữa mất một đốt.

Bà ngoại tôi cũng đã cao tuổi và mong ước biết được tin tức về người con gái đầu lòng. Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ, lan tỏa việc tìm kiếm mẹ”, chị Chinh bộc bạch.

Ông Trần Văn Duy, Trưởng thôn Hương Linh, xã Hợp Thịnh, TP. Bắc Ninh xác nhận gia đình cụ Phan Văn Đăng (đã mất), Ngô Thị Tuấn sinh sống tại địa phương.

“Gia đình cụ Tuấn có người con gái tên Phan Thị Đào sang Trung Quốc làm việc rồi mất liên lạc nhiều năm. Đến nay, gia đình cụ Tuấn vẫn chưa có tin tức gì về chị Đào.

Trước đây, địa phương cũng có nhiều trường hợp sang Trung Quốc tìm việc làm. Sau đó, đại đa số những người này đều đã trở về gia đình. Chỉ có trường hợp chị Đào và 1 trường hợp khác chưa trở về và mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, địa phương”, ông Duy cho biết.

Độc giả có tin tức về bà Phan Thị Đào (SN 1967, thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ, nay là thôn Hương Linh, xã Hợp Thịnh, TP. Bắc Ninh) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet, số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Đoàn Thị Tuyết Chinh (SN 1992, xã Hợp Thịnh, TP. Bắc Ninh) qua số điện thoại: 0989461217.

Ảnh: NVCC