Trong một đám cưới rộn ràng ở vùng quê Quảng Tây, bố vợ bất ngờ trả lại 68.800 nhân dân tệ (hơn 260 triệu đồng) tiền sính lễ cho con rể, chỉ giữ lại 200 nhân dân tệ (hơn 700 nghìn đồng) lấy may.

Ngoài ra, ông còn còn trao thêm 20.000 nhân dân tệ (hơn 76 triệu đồng) làm của hồi môn cho con gái.

Cha cô dâu quyết định trả lại tiền sính lễ cho nhà chú rể. Ảnh: QQ

Được biết, bố của chú rể vừa qua đời, gia đình phải lo hậu sự nên gần như cạn kiệt tiền bạc. Số tiền 68.800 nhân dân tệ làm sính lễ là do họ vay mượn, gom góp khắp nơi mới đủ.

Theo lẽ thường, đây có thể là khoản tiền để bố mẹ đàng gái dưỡng già hoặc tích góp cho các con khác trong gia đình. Thế nhưng, người cha ấy đã chọn cách khác.

Trước mặt các quan khách, ông nói một câu ngắn gọn: “Tôi gả con gái, không phải bán con gái. Chỉ cần các con sống tốt với nhau, thế là đủ”.

Câu chuyện nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng hành động của người cha đã giữ trọn thể diện cho nhà trai trong thời điểm khó khăn nhất, đồng thời bảo vệ sự tự trọng và vị thế của con gái trong hôn nhân.

Nếu ông giữ lại toàn bộ tiền sính lễ, gia đình chú rể vốn đang gánh nợ vì lo tang sự, sẽ càng thêm chồng chất khó khăn. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân với khoản nợ lớn, áp lực tâm lý có thể đè nặng lên cả hai vợ chồng trẻ.

Ngược lại, việc trả lại tiền không chỉ giúp nhà trai bớt gánh nặng tài chính, mà còn gửi đi một thông điệp rằng, hôn nhân không phải là cuộc mua bán. Giá trị của con gái ông không được định đoạt bằng vài chục nghìn tệ.

Chính chú rể cũng chia sẻ trong phần bình luận: "Có bố vợ như vậy, con thật sự may mắn, con sẽ luôn coi cha như cha ruột".

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên tranh luận về vấn đề sính lễ trong xã hội hiện đại. Nhiều người vẫn xem sính lễ như thước đo “giá trị” của cô dâu, hoặc là khoản “bảo đảm” cho tương lai. Tuy nhiên, hành động của người cha ở Quảng Tây cho thấy một cách nhìn khác - đặt hạnh phúc và sự tôn trọng lên trên tiền bạc.