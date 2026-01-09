Cô dâu nhận 5 rương sính lễ

Mới đây, đoạn video ghi lại những khoảnh khắc thú vị trong đám cưới xa hoa của cô gái Việt và chồng Morocco thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Cô dâu Thái Nguyên được rước kiệu trong hôn lễ

Trong video, cô dâu Việt diện váy cưới truyền thống của quê chồng, hai bàn tay được vẽ những hoa văn cầu kỳ. Tại hôn lễ, cô dâu được một đoàn người rước bằng kiệu, di chuyển vòng quanh sân khấu, đồng thời cùng chồng và gia đình nhà chồng thực hiện nhiều nghi thức cưới độc đáo.

Video còn ghi lại cận cảnh các hòm sính lễ gồm vàng, quần áo, mỹ phẩm…

Đám cưới lộng lẫy, xa hoa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều bình luận thú vị: “Con gái được cưới hỏi xa hoa thế này bố mẹ mát lòng mát dạ”; “Hôm trước được xem đám cưới cô dâu Việt và chồng Mông Cổ, hôm nay lại được xem đám cưới cô dâu Việt và chồng Morocco. Phong tục cưới hỏi mỗi nơi đều có những nét cuốn hút riêng”...

Cô dâu diện váy cưới lộng lẫy

Theo tìm hiểu, cô dâu - chú rể trong đám cưới là chị Đoàn Thị Hoa (35 tuổi, quê Thái Nguyên) và anh Mostafa Chadii (33 tuổi, Morocco). Hôn lễ của họ được tổ chức tại quê nhà chú rể vào ngày 12/12 vừa qua. Chị Hoa rất bất ngờ khi những video quay trong đám cưới của mình nổi tiếng trên mạng xã hội, trong đó có video thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Chị chia sẻ, nhà chồng chị kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Đám cưới được tổ chức ngay tại nhà hàng riêng của gia đình.

Những nghi thức cưới độc đáo của người Morocco khiến chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Tôi đến Morocco chỉ việc làm cô dâu, mọi thứ còn lại đều do nhà chồng lo liệu.

Nhà chồng thuê riêng 3 người theo sát tôi, vừa giúp tôi thay đồ, trang điểm, vẽ hoa văn lên tay, vừa hướng dẫn tôi thực hiện các nghi lễ. Mọi người hướng dẫn thế nào tôi làm như vậy chứ chưa kịp tìm hiểu ý nghĩa của từng nghi thức”, chị Hoa nói.

Sính lễ giá trị được đặt trong 5 chiếc rương

Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là số váy cưới mặc trong hôn lễ. Chị thay 5 bộ váy khác nhau, bộ nào cũng cầu kỳ và lộng lẫy. Mỗi lần thay váy, chị lại được rước bằng kiệu đi vòng quanh sân khấu cưới. Chồng chị thi thoảng cũng sánh đôi cùng chị trên kiệu.

Trong văn hóa cưới hỏi của người Morocco, cô dâu là tâm điểm của hôn lễ. Từ cách ăn mặc, trang điểm đến các nghi lễ đều tập trung vào cô dâu. Điều này khiến chị Hoa thấy lạ lẫm và hạnh phúc khi được tận hưởng đám cưới của riêng mình.

Cũng trong đám cưới, chị Hoa nhận được nhiều phần sính lễ giá trị gồm vàng, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ... Tất cả được đặt trong 5 chiếc rương lớn, càng tăng thêm sự xa hoa cho hôn lễ.

“Tôi bất ngờ vì phong tục cưới ở đây quá khác biệt. Tôi thấy, văn hóa cưới ở Morocco đề cao hình thức và tính nghi lễ. Đám cưới được tổ chức cầu kỳ, mỗi chi tiết nhỏ đều được sắp xếp tỉ mỉ. Tôi hạnh phúc khi được nhà chồng lo cho một hôn lễ chu đáo như vậy”, chị Hoa kể.

Cô dâu trở thành tâm điểm của lễ cưới

Bố mẹ, em gái và một vài người thân trong họ hàng của chị Hoa không quản ngại đường xa, sang Morocco tham dự đám cưới. Họ thấy an lòng khi con gái được nhà chồng yêu thương, trân trọng.

Chàng trai Morocco kiên trì theo đuổi cô gái Việt

Chị Hoa và chồng quen nhau vào năm 2021 khi cùng làm việc tại Dubai, khi đó chị Hoa quản lý một tiệm làm đẹp, còn anh Mostafa Chadii sở hữu công ty riêng.

Một lần tình cờ ngang qua tiệm của chị Hoa, anh Mostafa đã bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ của cô gái Việt. Như trúng “tiếng sét tình yêu”, anh mạnh dạn vào xin số điện thoại liên hệ.

Cặp đôi có 4 năm hẹn hò trước khi kết hôn

Kể từ ngày đó, anh Mostafa theo đuổi chị Hoa nhiệt tình. Khi nhắn tin mà không nhận được hồi đáp, anh đến tận cửa tiệm hỏi: “Sao tôi nhắn tin mà bạn không trả lời?”, khiến chị Hoa bật cười.

Mỗi tuần, anh đều đến gặp chị, kèm theo một bó hoa đẹp. Khi chị bận, anh sẵn sàng ngồi đợi chỉ để được trò chuyện với chị vài câu. Sự nhiệt tình của anh khiến chị Hoa rung động.

“Anh ấy ở ngoài đẹp trai, lãng tử và rất chu đáo. Điều gì không biết tôi đều hỏi anh và được giải đáp nhiệt tình. Anh không rượu bia, không thuốc lá, luôn đặt bạn gái ở vị trí ưu tiên.

Thú thực, tôi vốn không thích lấy chồng xa nhưng người đàn ông này đã trở thành ngoại lệ”, chị Hoa chia sẻ.

Sau 4 năm yêu thương, gắn bó, cặp đôi kết hôn với sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hiện tại, họ sống và làm việc tại Dubai, thi thoảng mới về Morocco thăm nhà chồng.

Chị Hoa dự định đưa chồng về Việt Nam sinh sống trong tương lai.