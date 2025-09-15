Giữa những ngày mưa nắng thất thường của tháng 9 ở TP Cần Thơ, anh Huỳnh Thanh Lâm (52 tuổi, xã Nhơn Ái) dậy sớm ra thăm vườn sầu riêng rộng gần 6ha.

Để hẹn gặp anh Lâm không dễ, vì anh luôn bận rộn với những gốc sầu riêng. Anh là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sầu riêng Tân Thành, được nhiều người gọi là “tỷ phú sầu riêng” của Cần Thơ.

Anh Lâm nhớ lại, 30 năm trước, vườn nhà anh là một “bức tranh chắp vá” với đủ loại cây ăn trái. Tuy đa dạng nhưng sản lượng thấp, giá cả bấp bênh. “Làm quanh năm vẫn không đủ trang trải, nhiều lúc muốn bỏ vườn đi làm thuê”, anh chia sẻ.

Anh Huỳnh Thanh Lâm trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng. Ảnh: T.X

Một lần được cán bộ khuyến nông tư vấn, anh nảy ra ý tưởng táo bạo: Chuyển toàn bộ vườn tạp sang trồng sầu riêng. Quyết định này từng khiến nhiều người nghi ngại, bởi sầu riêng vốn kén đất, kén người và đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Nhưng với anh, đó là con đường duy nhất để đổi đời.

Năm 1995, anh bắt tay cải tạo 5 công đất (5.000m²) để trồng giống sầu riêng khổ qua – một giống bản địa. Cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, anh không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học vào sản xuất.

“Càng làm, tôi càng rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá về cây sầu riêng”, anh chia sẻ.

Nhờ vậy, những vụ mùa đầu tiên của anh đều trúng mùa, được giá, mang lại hiệu quả bất ngờ. Thành công này tiếp thêm động lực để anh mở rộng diện tích. Đến nay, tổng diện tích vườn sầu riêng của anh đã gần 6ha, trong đó 4,2ha là đất nhà, còn lại anh thuê.

Anh Lâm áp dụng quy trình chuẩn VietGAP trong trồng sầu riêng. Ảnh: T.X

Không dừng ở các giống phổ thông, anh còn mạnh dạn trồng các giống “VIP” như Ri6, Monthong, Musang King, đặc biệt là Black Thorn.

Anh ghép Black Thorn trên gốc cây Ri6 hơn 15 năm tuổi – chỉ sau 3 năm đã cho trái. “Vụ vừa rồi, mỗi cây thu hơn 100kg, bán 250.000-300.000 đồng/kg”, anh cười nói. Hiện anh có hơn 30 cây Black Thorn ghép như vậy.

Anh Lâm canh tác theo hướng nông nghiệp an toàn, áp dụng quy trình chuẩn VietGAP để đảm bảo chất lượng và tăng niềm tin của khách hàng.

Nhờ đó, sản lượng tăng đều qua từng năm: Từ 48 tấn (năm 2021) lên 80 tấn (năm 2024). Doanh thu từ 2,4 tỷ đồng cũng vọt lên hơn 5,3 tỷ đồng, lợi nhuận ròng khoảng 4,5 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn liên kết bà con sản xuất. Năm 2019, anh cùng các hộ dân lập tổ hợp tác; đến tháng 5/2024 phát triển thành HTX sầu riêng Tân Thành, nơi anh giữ chức Giám đốc.

HTX hỗ trợ hơn 50 hộ chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định. Anh còn mở vựa thu mua khoảng 100 tấn/năm, xúc tiến mở cửa hàng tại Đà Nẵng và bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Nhờ sầu riêng, anh Lâm thu bộn tiền mỗi năm. Ảnh: NVCC

Nhờ hoạt động của HTX, khoảng 150 lao động có việc làm, trong đó 15 người làm thường xuyên với thu nhập 12 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh sản xuất, anh Lâm còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: Vận động làm gần 5.400m đường, đóng góp 80 triệu đồng và hơn 100 ngày công; tặng 1.000kg gạo, 100 phần quà cho hộ nghèo; xây dựng hệ thống camera an ninh, vận động bà con giữ gìn môi trường…

“Làm nông không chỉ cho riêng mình, mà phải cùng bà con phát triển, đời sống mới khấm khá lên được”, anh Lâm tâm niệm.

Từ một nông dân quanh năm “thiếu trước hụt sau”, anh Lâm nay trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Anh cũng nhận nhiều bằng khen từ Trung ương tới địa phương như: Có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập TP Cần Thơ…