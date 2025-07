Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng ngày 9/7.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo. Ảnh: H.N

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ, các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, các tuyến quốc lộ được giao quản lý.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt lưu ý các khu vực đèo dốc nguy hiểm; khẩn trương xử lý các sự cố sạt lở, hư hỏng đường do mưa lũ gây ra.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn quản lý hoạt động của phương tiện và người lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng các tỉnh thành phải tăng cường kiểm tra các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Cùng đó, tổ chức rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương được giao quản lý.

Riêng Sở Xây dựng TPHCM, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Miền Đông (đơn vị quản lý xe ô tô biển kiểm soát 78F-002.64 trong vụ tai nạn).

Trước đó, khoảng 0h sáng 9/7, tài xế Trần Văn Cường điều khiển xe ô tô khách BKS 78F-002.64 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Hà Nội đi TPHCM.

Khi đi đến Km 220+100 thuộc địa phận thôn 2, xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), tài xế không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên ô tô 78F-002.64 đã va chạm vào đuôi xe ô tô khách BKS 85F-000.37 đang dừng cùng chiều phía trước để xử lý sự cố an toàn kỹ thuật.

Vụ tai nạn làm 3 người chết và nhiều người bị thương, 2 ô tô bị hư hỏng.