Bộ Xây dựng nhắc tên nhiều dự án giao thông quan trọng khởi công từ đầu năm 2025 nhưng đến nay chưa có chuyển biến đáng kể: TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Ninh Bình – Hải Phòng, Dầu Giây – Tân Phú.

Hiện các dự án chủ yếu mới dừng ở việc huy động công trường, dọn dẹp mặt bằng, dựng lán trại và hoàn thiện bản vẽ thi công.

Trong số các dự án trên, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình và Hưng Yên) được đầu tư theo hình thức PPP. Nhà thầu đang tập kết thiết bị, dựng lán trại, đắp bờ bao tại các gói thầu thi công đường và cầu vượt sông Hồng, sông Trà Lý, sông Ninh Cơ. Riêng đoạn qua Ninh Bình mới đạt hơn 5% khối lượng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Ảnh: Minh Tuệ

Tuy nhiên, nguồn vật liệu đắp nền đường vẫn là điểm nghẽn. Hai địa phương Ninh Bình và Hưng Yên còn thiếu hơn 5 triệu m³ đất đắp nhưng chưa xác định được nguồn cung theo cơ chế đặc thù, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Ngoài các dự án triển khai chậm tiến độ trên, Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng cảnh báo nhiều dự án đang triển khai phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành trong năm 2025. Các dự án được nhắc tên là: Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh; cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang; tuyến tránh TP Cao Bằng; dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ và đường sắt trên tuyến thủy nội địa quốc gia; nâng cấp Quốc lộ 4B (Lạng Sơn).

Khởi công đường sắt quốc tế và ba dự án giao thông lớn vào ngày 19/12

Bên cạnh việc chỉ ra các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đồng loạt khởi công bốn dự án hạ tầng quy mô lớn vào ngày 19/12, gồm: 2 tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận và Cam Lộ – La Sơn (giai đoạn mở rộng), dự án hầm Thần Vũ và đặc biệt là tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 8,3 tỷ USD, kết nối ba vùng kinh tế lớn. Dự án có điểm đầu tại vị trí nối ray biên giới Lào Cai và điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), tổng chiều dài 419 km. Tuyến có 18 ga, gồm 15 ga hỗn hợp phục vụ cả tàu khách và tàu hàng, cùng 3 ga lập tàu. Tốc độ thiết kế đạt 160 km/h trên trục chính Lào Cai – cảng Lạch Huyện; 120 km/h khi đi qua Hà Nội và đoạn trùng với tuyến vành đai phía Đông; 80 km/h trên các nhánh.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận cũng sẽ được khởi công ngày 19/12 tới và dự kiến hoàn thành năm 2028. Đây là dự án giai đoạn 2 của tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam, có tổng vốn hơn 41.370 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP. Tuyến dài hơn 96 km, trong đó đoạn TP.HCM – Trung Lương mở rộng từ 4 lên 8 làn xe (tốc độ 120 km/h); đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn (tốc độ 100 km/h). Dự án kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải và tăng cường kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án mở rộng hầm Thần Vũ (Nghệ An) trên cao tốc Bắc – Nam cũng được khởi công trong ngày 19/12 tới. Đây là một trong những công trình kỹ thuật phức tạp nhất trên tuyến Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, với chiều dài toàn tuyến 8,2 km. Dự án sẽ hoàn thiện ống hầm trái quy mô 3 làn xe, cải tạo hệ thống an toàn giao thông của ống hầm phải và xây dựng cầu, đường dẫn kết nối, đảm bảo 6 làn xe với tốc độ thiết kế 80–100 km/h. Tổng mức đầu tư 2.155 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Hiện nay, dự án mới chỉ có ống hầm bên phải hoàn thiện (2 làn xe). Ống hầm bên trái mới thi công phần vỏ nhằm đảm bảo thoát hiểm và cứu hộ.

Cuối cùng là dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn (dài gần 98 km), được nâng cấp quy mô từ 2 lên 4 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 6.480 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.