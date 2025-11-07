Đây là thông tin được ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), chia sẻ tại buổi cung cấp thông tin báo chí về dự thảo Luật Dân số do Bộ Y tế tổ chức sáng nay (7/11). Ông Dũng cho biết, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ nhóm gia đình sinh đủ hai con.

Theo ông Dũng, trong bản dự thảo trước có nội dung: “Phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời được ưu tiên mua nhà ở xã hội” với mục đích giảm gánh nặng về nhà ở, tạo điều kiện nuôi dạy con cái.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) thông tin tại buổi gặp mặt báo chí sáng 7/11. Ảnh: Quỳnh Liên

Tuy nhiên, quy định này vấp phải nhiều ý kiến cho rằng tồn tại kẽ hở, bởi có thể phát sinh tình huống “nam giới ly hôn để được mua nhà xã hội rồi kết hôn lại”.

Ông Dũng cho biết, để tránh khoảng trống pháp lý, trong bản chỉnh sửa mới nhất, quy định được thu hẹp: Chỉ nam giới có hai con đẻ, vợ đã qua đời mới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Như vậy, nhóm “nam giới có hai con đẻ nhưng ly hôn vợ” đã không còn nằm trong diện được ưu tiên như đề xuất trước đó.

Về quy định ưu tiên phụ nữ sinh đủ hai con khi mua hoặc thuê nhà ở xã hội, bà Đặng Quỳnh Thư, Trưởng phòng Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Cục Dân số), cho biết, thực tế hiện nay, phụ nữ đã nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành.

Việc bổ sung quy định vào Luật Dân số nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho các gia đình sinh đủ hai con, đồng thời khuyến khích chính sách sinh con.

Theo bà Thư, hiện quỹ nhà xã hội còn hạn chế, nhiều đối tượng ưu tiên nhưng cơ hội tiếp cận chưa cao. Tuy nhiên, khi được luật hóa, trong tương lai quỹ nhà ở mở rộng hơn, các gia đình sinh đủ hai con sẽ có thêm cơ hội mua hoặc thuê nhà ở xã hội.