Khi bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương đầu tháng 6, tổn thương đã lan rộng, trợt loét, chảy dịch nhiều và không đáp ứng điều trị. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc Paget sinh dục, một dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp.

Người đàn ông cho biết các sẩn đỏ vùng bìu đã xuất hiện từ lâu, không đau, không ngứa. Trong quá trình điều trị trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm da bìu và sử dụng thuốc uống, thuốc bôi không rõ loại nhưng tình trạng không cải thiện.

Người bệnh sau đó được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cắt bỏ tổn thương kết hợp tạo hình vùng da tổn thương.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ngày 2/6 cho biết Paget sinh dục là dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm, thường xuất hiện ở vùng da giàu tuyến mồ hôi như bìu, dương vật, âm hộ hoặc quanh hậu môn. Bệnh hay gặp ở người trên 50 tuổi.

Bệnh tiến triển chậm, triệu chứng ban đầu dễ nhầm với viêm da, chàm, nấm da hoặc vảy nến. Vì vậy, nhiều người điều trị kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới được chẩn đoán chính xác.

Hiện nay, phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt rộng tổn thương kết hợp tạo hình. Trong một số trường hợp không thể phẫu thuật hoặc bệnh tiến triển nặng, bác sĩ có thể chỉ định xạ trị hoặc hóa trị. Dù đã điều trị thành công, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát nên người dân cần tái khám định kỳ trong nhiều năm.

Mọi người nên đi khám chuyên khoa da liễu hoặc ung bướu khi xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài tại vùng sinh dục, hậu môn hoặc nách như:

- Mảng đỏ dai dẳng, có vảy hoặc tiết dịch

- Tổn thương có ranh giới tương đối rõ

- Tình trạng kéo dài trên 4-6 tuần

- Điều trị bằng thuốc bôi thông thường nhưng không cải thiện

- Tổn thương lan rộng theo thời gian.

Đặc biệt, nếu đã điều trị nấm da, viêm da hoặc chàm từ 2-4 tuần mà không khỏi, người bệnh cần được sinh thiết để xác định chính xác nguyên nhân.