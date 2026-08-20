Tin vui sau hành trình hàng nghìn km
Bà L.T. (60 tuổi, sống tại Đắk Lắk) được chẩn đoán ung thư phổi di căn não, điều trị bằng thuốc đích. Thông qua một cộng đồng về ung thư phổi trên mạng xã hội, bà liên hệ với bác sĩ Trịnh Thế Cường, Khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E (Hà Nội), để được tư vấn trực tuyến.
Bác sĩ Cường khuyên bà có thể tái khám tại bệnh viện tỉnh hoặc vào TPHCM chụp CT, MRI rồi gửi hình ảnh để bác sĩ đánh giá đáp ứng điều trị, không nhất thiết phải đi xa.
Tuy nhiên, bà T. vẫn quyết định ra Hà Nội để được bác sĩ khám trực tiếp. Theo bà L.T., từ Đắk Lắk vào TPHCM hay ra Hà Nội đều phải di chuyển bằng máy bay, thời gian không chênh lệch nhiều nên bà chọn ra Hà Nội.
Kết quả tái khám khiến cả bệnh nhân và bác sĩ vui mừng. Tổn thương u tại phổi hiện không còn thấy trên phim. Khối di căn não khoảng 1,5cm trước đó đã được xạ phẫu, nay không còn bắt thuốc đối quang từ.
Sức khỏe bà T. ổn định. Bệnh nhân được hướng dẫn tiếp tục duy trì thuốc đích và theo dõi định kỳ.
Trong một ngày, bà T. hoàn thành các xét nghiệm cần thiết gồm xét nghiệm máu, CT lồng ngực, MRI sọ não, siêu âm, đồng thời được khám và tư vấn kết quả. Khoảng 15h, mọi thủ tục hoàn tất để bà kịp trở quê.
Hóa đơn chỉ 0 đồng
Điều khiến người phụ nữ bất ngờ là tổng chi phí khám và thực hiện các cận lâm sàng chỉ hơn 3,3 triệu đồng nhưng bà không phải bỏ tiền túi.
Theo bác sĩ Cường, trong trường hợp này, bệnh lý di căn não mã C79.3 được khám bằng BHYT mà không cần giấy chuyển tuyến. Các chi phí thuộc phạm vi được quỹ BHYT thanh toán.
Sau chuyến đi hàng nghìn km để tái khám, bà T. nhận tin vui về kết quả điều trị và một hóa đơn đặc biệt: 0 đồng.
Bác sĩ Cường cho biết, từ ngày 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã cho phép người mắc các bệnh trong danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo, cần dùng kỹ thuật cao có thể chuyển thẳng đến bệnh viện cấp chuyên sâu, không cần giấy chuyển viện mà vẫn hưởng 100% bảo hiểm y tế.
Danh sách 10 bệnh ác tính không cần chuyển tuyến vẫn được hưởng BHYT
|STT
|Tên bệnh, nhóm bệnh
|
Mã ICD-10
|
Tình trạng, điều kiện
|1
|U ác tụy
|
C25
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|2
|U ác tuyến ức
|
C37
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|3
|U ác của tim, trung thất và màng phổi
|
C38 (trừ mã C38.4)
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|4
|U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định
|
C41
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|5
|U ác của mãng não
|
C70
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|6
|U ác của não
|
C71
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|7
|U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương
|
C72
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|8
|U ác thứ phát của não và màng não
|
C79.3
|
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh.
|9
|Nhóm u ác tính
|
C00-C97
|
Có đủ 2 điều kiện sau đây:
- Người dưới 18 tuổi.
- Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu.
|10
|U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan
|
Từ C81 đến C86 và từ C90 đến C96
(trừ mã C83.5)
|
Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu.