Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trong đó đề xuất 4 nhóm chính sách trọng tâm, 3 đột phá chiến lược nhằm thay đổi toàn diện phương thức quản lý.

Sau hơn 15 năm thực thi, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay dẫn tới sự phát triển nhanh chóng các phương thức sản xuất mới, thương mại điện tử bùng nổ cùng sự phức tạp của các chuỗi cung ứng đã khiến nhiều quy định hiện hành không còn theo kịp thực tiễn.

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được thiết kế theo hướng chuyển dịch căn bản từ phương thức quản lý dựa trên tiền kiểm sang đánh giá nguy cơ thực tế, kiểm soát chặt chẽ theo chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ số.

"Mục tiêu cốt lõi của lần sửa đổi này là phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm ngay từ gốc. Qua đó, giảm bớt gánh nặng điều trị cho hệ thống y tế, bảo vệ bền vững sức khỏe của người dân và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn phát triển", ông Thịnh thông tin.

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: N. Huyền

4 chính sách trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Theo Tiến sĩ Thịnh, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế về công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất 4 nhóm chính sách trọng tâm: Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; Cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; Số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông; Nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.

Tiến sĩ Thịnh nhấn mạnh, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tập trung vào 3 đột phá chiến lược:

Thứ nhất: Phương thức quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi cung ứng. Thay vì duy trì cách thức kiểm soát cắt khúc từng khâu riêng lẻ như trước đây, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất thiết lập một cơ chế quản lý xuyên suốt, chặt chẽ từ những công đoạn sản xuất ban đầu.

Cụ thể, quá trình giám sát sẽ kéo dài từ khâu trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, qua các giai đoạn giết mổ, chế biến, vận chuyển, lưu thông trên thị trường, cho đến khi sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng.

Đối với các sản phẩm ở khâu sản xuất ban đầu, dự thảo quy định rõ thực phẩm phải đáp ứng đầy đủ các giới hạn an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, cũng như hàm lượng các chất gây ô nhiễm môi trường theo đúng tiêu chuẩn. Việc kiểm soát đồng bộ này đảm bảo loại bỏ các tác nhân gây hại ngay từ đầu nguồn, mang lại nguồn thực phẩm thực sự an toàn cho xã hội.

Cơ quan chức năng sẽ siết quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng khép kín. Ảnh: Phạm Thanh

Thứ hai: Số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, hướng tới quản lý an toàn thực phẩm bằng dữ liệu đã được số hóa và hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia liên thông.

Ông Thịnh cho biết, việc số hóa này sẽ rút ngắn thời gian giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố; thực hiện cảnh báo nhanh, cảnh báo sự cố quốc gia cũng như công tác kiểm tra thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Thứ ba: Siết chặt quản lý thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm giả. Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang xây dựng sẽ tăng cường quản lý và siết chặt trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, bảo đảm thương mại điện tử không trở thành “vùng trống” của quản lý nhà nước.