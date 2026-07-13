Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi 6 tuổi được chuyển từ tuyến dưới với chẩn đoán dị vật mũi xoang.

Theo người nhà, trong lúc hai anh em chơi đùa, người anh đã dùng súng cao su bắn một viên bi sắt vào vùng mắt phải của em. Sau tai nạn, trẻ được đưa đến cơ sở y tế địa phương rồi chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Biện Văn Hoàn, Khoa Tai mũi họng trẻ em, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương cho biết sau khi thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện viên bi không nằm ở ổ mắt như dự đoán ban đầu mà đã xuyên sâu vào xoang bướm.

Đây là một trong những xoang nằm sâu nhất của vùng sọ mặt, bao quanh bởi nhiều cấu trúc giải phẫu đặc biệt quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ.

Theo bác sĩ Hoàn, chỉ cần đường đi của dị vật lệch thêm vài milimet, hậu quả có thể rất nặng nề, từ mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu nghiêm trọng cho đến các biến chứng nội sọ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi được xử trí kịp thời. Ảnh: BVCC

Trước tình huống này, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn với chuyên khoa mắt để đánh giá mức độ tổn thương nhãn cầu, đồng thời hội chẩn để lựa chọn phương án can thiệp tối ưu. Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi mũi xoang nhằm tiếp cận xoang bướm và lấy dị vật.

Các bác sĩ đã lấy ra viên bi sắt có đường kính khoảng 0,5cm, đồng thời bảo tồn an toàn các cấu trúc quan trọng xung quanh. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được theo dõi.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng súng cao su, súng bắn bi hoặc các loại đồ chơi có lực bắn mạnh. Bởi những món đồ chơi này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra những chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, nhất là ở vùng đầu, mặt và mắt của trẻ nhỏ.

Ngoài ra, người lớn cũng cần giám sát trẻ trong quá trình vui chơi và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xảy ra chấn thương, kể cả khi vết thương bên ngoài có vẻ không nghiêm trọng.