Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả thanh tra, kiểm tra trên toàn quốc trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Theo đó, trong đợt cao điểm vừa qua, các đoàn liên ngành từ trung ương đến địa phương đã đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra chặt chẽ chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đối tượng thanh tra bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; các đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống và cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Bên cạnh đó, các hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng cũng được kiểm soát nghiêm ngặt.

Kết quả kiểm tra trên cả nước ghi nhận, trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ 9,26%).

Cơ quan thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt 3.687 cơ sở với tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng. Đồng thời các đơn vị chức năng cũng tiến hành tịch thu 15 tấn hàng lậu.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động 29 cơ sở. Tổng giá trị hàng hóa phải tiêu hủy trong đợt này trị giá hơn 3,35 tỷ đồng liên quan 110 cơ sở.

Lực lượng liên ngành cũng tịch thu 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm bì lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ của 17 trường hợp vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.