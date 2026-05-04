Nội dung được quy định trong Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị quyết 21, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định phân cấp thêm thẩm quyền trong cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm của cơ sở khám chữa bệnh là bệnh viện tư nhân, theo quy định tại Điều 63 và Điều 65 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn như bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, cấp cứu viên ngoại viện... công tác tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; còn UBND cấp tỉnh cấp phép cho các chức danh trên công tác ở địa phương. Từ ngày 1/7, thẩm quyền cấp phép giấy phép hành nghề này sẽ chuyển về UBND cấp tỉnh.

Hiện Bộ Y tế còn thẩm quyền cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với các bệnh viện tư nhân; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; xem xét khả năng điều chỉnh bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt, xem xét khả năng thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc phân cấp, nghị quyết còn đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Nội dung phân cấp thẩm quyền nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, trong khi toàn bộ nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/4/2026.