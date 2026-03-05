Nhiều trung tâm tham gia tổ chức kỳ thi

Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, năm 2027 Hội đồng sẽ tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh vào tháng 12/2027 cho 4 nhóm chức danh: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ răng hàm mặt.

Người tham dự phải có văn bằng thuộc một trong bốn chuyên ngành trên và hoàn thành thời gian thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Kỳ kiểm tra dự kiến tổ chức tại 6 khu vực trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Các điểm thi sẽ được lựa chọn theo tiêu chí nghiêm ngặt về hạ tầng, công nghệ và an toàn.

Về hình thức, bài kiểm tra được thiết kế theo dạng trắc nghiệm khách quan (MCQs), thực hiện trên máy tính. “Mục tiêu là bảo đảm người hành nghề đạt chuẩn năng lực do Bộ Y tế ban hành, qua đó chuẩn hóa chất lượng đào tạo và tăng cường an toàn cho người bệnh trong toàn hệ thống”, Giáo sư Tiến nhấn mạnh.

Ông Tiến cho biết, việc kiểm tra năng lực hành nghề không chỉ là yêu cầu pháp lý theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà còn phù hợp với xu hướng quốc tế trong chuẩn hóa đội ngũ y khoa.

Trước băn khoăn mỗi năm có tới 10.000 bác sĩ tốt nghiệp, liệu việc tổ chức kiểm tra có gây áp lực lớn, Giáo sư Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Y khoa quốc gia, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra, cho rằng đây là việc khả thi nếu có nhiều trung tâm đủ điều kiện kỹ thuật cùng tham gia.

Hình ảnh các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) làm việc. Ảnh: Nguyên Hà.

“Các đơn vị tổ chức phải đáp ứng tiêu chí về hạ tầng, công nghệ và an toàn mới được công nhận là điểm kiểm tra”, ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cũng cho rằng con số 10.000 thí sinh mỗi năm không phải quá lớn so với nhiều kỳ thi năng lực quy mô hàng trăm nghìn người hiện nay.

Điều cốt lõi là bảo đảm an toàn, chính xác và khách quan trong từng khâu tổ chức. Kỳ kiểm tra sẽ được ứng dụng công nghệ, giám sát chặt chẽ, tính toán phương án tổ chức phù hợp, tiết kiệm nhưng vẫn đánh giá đúng năng lực thực chất.

Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả chi phí kiểm tra đánh giá.

Áp lực tích cực cho cơ sở đào tạo

Hiện nay, cả nước có 34 cơ sở giáo dục đại học (18 trường công lập và 16 trường tư) đào tạo ngành Y khoa, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến cho rằng kỳ đánh giá năng lực bác sĩ hằng năm tạo ra áp lực cho các cơ sở đào tạo về chất lượng đầu ra cho sinh viên. Tuy nhiên, đây là áp lực rất tích cực.

Sau mỗi kỳ đánh giá, nếu trường nào có tỷ lệ bác sĩ không đạt kết quả cao thì nhà trường xem xét lại chương trình và chất lượng đào tạo sinh viên. Ngược lại, trường có tỷ lệ đạt cao sẽ khẳng định uy tín cơ sở đào tạo.

Kỳ đánh giá tổ chức hàng năm như một lần "vượt vũ môn" cho các bác sĩ trẻ và không bị giới hạn chỉ một lần dự thi.

Bác sĩ trẻ được học việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thạch Thảo.

Trường hợp bác sĩ chưa đạt có thể thi lại, song trong giới hạn hợp lý.

“Chúng ta phải đặt an toàn người bệnh lên trên hết. Nếu không đạt năng lực tối thiểu thì không thể cho hành nghề. Một bác sĩ kiểm tra nhiều lần không đạt thì rõ ràng phải chuyển nghề”, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến khẳng định.

Việc chuẩn hóa đầu ra thông qua kiểm tra năng lực được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ, bảo đảm niềm tin của người dân vào hệ thống y tế.

Tại khoản 3 Điều 120 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau đây: - Từ ngày 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ. - Từ ngày 1/1/2028 đối với các chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh. - Từ ngày 1/1/2029 đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng. Như vậy, tất cả chức danh y tế bắt buộc phải vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề trước khi được cấp phép.

