Nhận định trên được đưa ra sau khi Cục Quản lý Dược nhận thông tin phản ánh về việc lượng lớn thuốc tân dược của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bị vứt bên tuyến đường Xuân Thiều 21 (Đà Nẵng). Trên các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecocenzitax 25mg”, hạn sử dụng đến tháng 8/2026.

Trao đổi với phóng viên ngày 13/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, việc tiêu hủy thuốc phải thực hiện theo Thông tư 11/2018 của Bộ Y tế. Theo đó, người đứng đầu cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải ra quyết định thành lập hội đồng hủy thuốc. Hội đồng có ít nhất là 3 người, trong đó có 1 đại diện là người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc hủy thuốc phải bảo đảm an toàn cho người, súc vật và tránh ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật.

Cơ sở có thuốc bị tiêu hủy chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc hủy thuốc và báo cáo kèm theo biên bản hủy thuốc tới sở y tế sở tại. Trong trường hợp này, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phải báo cáo lên Sở Y tế Đà Nẵng.

Thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy từ tháng 9/2024 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: Hồ Giáp

Sau khi làm việc với công an, công ty trên đã thu gom lại toàn bộ số thuốc bị vứt bỏ mang đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 6/9/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn thông báo, thu hồi sản phẩm thuốc viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg) của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Loại thuốc này có công dụng hỗ trợ phòng say tàu xe, giảm chóng mặt, ù tai, buồn nôn và nôn do rối loạn tiền đình.

Nguồn tin tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 xác nhận số thuốc bị vứt bỏ là của công ty, đã được thu hồi đưa đi tiêu hủy theo quy định từ tháng 9/2024. Người này cho hay, do vỉ thuốc là vỏ nhôm, có thể người thu gom phế liệu nhặt tại bãi rác để đem về bán, nhưng không thể tiêu thụ nên vứt ra khu vực đường Xuân Thiều 21.