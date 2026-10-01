Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh, không để thiếu hụt ảnh hưởng đến người bệnh.

Ngày 1/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phát triển và Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và can thiệp năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng tốc độ đô thị hóa và biến đổi khí hậu nên luôn đối mặt nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm và bệnh mới nổi.

Thứ trưởng yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực truyền nhiễm, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Ông Lê Đức Luận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Anh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh, không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư ảnh hưởng đến người bệnh.

Theo Thứ trưởng, nhu cầu đầu tư cho ngành y tế trong 5 năm tới rất lớn. Ông cho biết ước tính ngành y tế cần khoảng 50.000 tỷ đồng, trong khi nguồn vốn Trung ương dự kiến đáp ứng khoảng 9.000-10.000 tỷ đồng, phần còn lại cần được huy động và tối ưu từ các nguồn lực khác.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, từ một cơ sở y tế nhỏ bé, bệnh viện đã từng bước phát triển, trở thành cơ sở đầu ngành về truyền nhiễm và nhiệt đới tại Việt Nam.

Can thiệp cho bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Về quy mô, hiện bệnh viện có 800 giường bệnh với 34 khoa và trung tâm chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng được củng cố cả về số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia trình độ cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú và bác sĩ chuyên khoa II.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc đi trước và cảm ơn người dân, người bệnh cùng thân nhân đã tin tưởng, đồng hành với bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Cũng trong ngày 1/10, bệnh viện khánh thành một hạng mục thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2 với quy mô hơn 27.000m2 sàn. Dự án này được Bộ Y tế xác định là công trình phục vụ phát triển cơ sở y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực thu dung và điều trị bệnh truyền nhiễm.



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