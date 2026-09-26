Theo quan niệm dưỡng sinh truyền thống, mùa thu là thời điểm chúng ta cần chú ý chăm sóc phổi, gan và tỳ vị, hạn chế những thực phẩm quá cay, nóng hoặc lạnh.

Thay vì tìm đến các thực phẩm chức năng đắt tiền, trái cây tươi là lựa chọn đơn giản để bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước cho cơ thể. Trong đó, hồng táo, lê và bưởi là ba loại quả thường được nhắc đến trong chế độ ăn mùa thu.

Hồng táo giàu vitamin C

Loại quả này vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung ích khí, kiện tỳ dưỡng vị và sinh tân dịch.

Điểm đáng chú ý của hồng táo tươi là hàm lượng vitamin C cao. Loại vitamin này tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do.

Hồng táo có vị giòn, ngọt, nhiều nước, hương vị thanh mát hơn so với táo đỏ thường được dùng trong các món bồi bổ.

Lê chứa nhiều nước, vị ngọt thanh được nhiều người yêu thích. Ảnh: Ban Mai

Lê nhiều nước, giàu chất xơ

Theo đánh giá tổng quan công bố trên Nutrition Today, lê cung cấp chất xơ cùng vitamin C, kali và nhiều hợp chất phenolic có hoạt tính chống oxy hóa.

Chất xơ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy lê chứa fructose và sorbitol, những thành phần có thể hỗ trợ nhu động ruột và phòng táo bón.

Theo quan niệm dưỡng sinh, lê tươi có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu khô hanh; lê hấp hoặc nấu chín dịu hơn với hệ tiêu hóa, phù hợp khi thời tiết khô khiến cổ họng khó chịu. Tuy nhiên, bạn không nên hiểu lê có thể thay thế thuốc điều trị bệnh hô hấp.

Bưởi giàu vitamin C nhưng cần lưu ý khi dùng thuốc

Bưởi là loại quả phổ biến vào mùa thu, chứa vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật, trong đó có naringin.

Theo y học cổ truyền, bưởi có tác dụng tiêu thực, điều khí, hóa đờm, hòa vị và kiện tỳ. Với chế độ ăn hiện đại, chất xơ trong bưởi có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa, trong khi vitamin C và các hợp chất thực vật bổ sung thêm giá trị dinh dưỡng cho khẩu phần.

Một điểm đặc biệt cần lưu ý là bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng cho thấy bưởi và nước ép bưởi có thể ảnh hưởng đến enzyme CYP3A4 ở ruột, từ đó tương tác một số thuốc đi vào máu.

Vì vậy, người đang dùng thuốc thường xuyên nên kiểm tra thông tin hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi ăn nhiều bưởi.