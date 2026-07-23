Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, yêu cầu chủ động xác minh, phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm vụ Điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung trong bệnh viện và tại nhà riêng.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự việc "có tính chất nghiêm trọng", gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như công tác khám, chữa bệnh.

Nữ điều dưỡng và nhóm người lời qua tiếng lại tại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh; triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp gây mất an ninh, trong đó có việc thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Đồng thời, các cơ sở y tế cần tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Ngày 22/7, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh và clip về một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người vào tận phòng làm việc và nhà riêng cãi lộn, xô xát dẫn tới bị thương phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn cá nhân giữa nữ điều dưỡng và nhóm người này, không liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ ngành y.