Không lâu trước giây phút xúc động ấy, ông L.V.H (SN 1963) được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch sau một biến cố nghiêm trọng. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực để giành giật sự sống cho người bệnh nhưng tổn thương não quá nặng. Người bệnh được xác định chết não.

Thông báo của bác sĩ khiến cả gia đình anh Khánh chết lặng bởi bố anh chỉ mới 63 tuổi. Sau khi gia đình dần bình tĩnh, các bác sĩ chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng sau chết não và những người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng. Việc chia sẻ trên không phải để thuyết phục, mà để người thân có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Là người đại diện ký vào đơn hiến tạng, anh Khánh cho biết cả gia đình đã ngồi lại rất lâu.

"Ai cũng đau đớn, nhưng cuối cùng, mọi người đều thống nhất lựa chọn điều mà chúng tôi tin rằng bố cũng sẽ mong muốn và hiểu cho gia đình. Giúp được người khác là điều tốt đẹp nhất bố có thể để lại. Tôi tin bố sẽ thanh thản hơn khi biết rằng từ sự ra đi của mình đã có thêm những người khác được sống", anh nói.

Hàng chục thầy thuốc cúi đầu tri ân người đàn ông ở Hà Nội hiến tạng cứu người. Ảnh: V.Anh

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương khẩn trương triển khai quy trình lấy, bảo quản và điều phối tạng.

Kết quả, lá gan của ông H. được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho hai người bệnh khác. Ở nơi một gia đình lặng lẽ nói lời vĩnh biệt, 3 gia đình khác đã đón nhận hy vọng.

Cán bộ Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) trực tiếp lấy giác mạc của bệnh nhân để ghép cho 2 người đang chờ ánh sáng. Ảnh: V.Anh

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não đều là hành trình đặc biệt, nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái. Ông cho biết Bệnh viện Thanh Nhàn đang từng bước hoàn thiện quy trình phát hiện, hồi sức bảo tồn người hiến chết não, tư vấn và phối hợp điều phối theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được hồi sinh từ những nghĩa cử cao đẹp.

Sau lễ lấy mô, tạng, anh Khánh lặng lẽ đứng trước phòng mổ. Anh không biết lá gan của cha mình sẽ được ghép cho ai. Cũng không biết hai người nhận giác mạc đang sống ở nơi nào. Có lẽ suốt cuộc đời này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nhưng điều đó không còn quan trọng.

"Gia đình tôi chỉ mong những người được nhận tạng của bố sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế, sống có ích và trân trọng món quà mà bố tôi đã để lại. Khi biết họ được sống, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này", anh lặng lẽ tâm sự.