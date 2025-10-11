Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10.

Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.

Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo và thu hẹp lối đi. Những người không dám lái xe qua đã dừng đỗ nhiều giờ ở một làn đường phía trong.

Đến 22h tối 10/10, mực nước khu vực này vị trí sâu nhất chỉ còn ngập khoảng 50 cm.

Một chiếc ô tô gầm cao khi bắt đầu "lội" nước được khoảng 30 mét thì dừng lại vài phút. Xe đi sau phải đánh lái sang bên phải vượt lên.

Tại đoạn khô ráo đầu đoạn ngập, nhiều xe tải nhỏ, ô tô phân khúc sedan, thậm chí cả CUV, SUV gầm cao cũng được chủ xe cho dừng chờ nước rút thêm. Một tài xế dùng đèn pin đi lại ngó nghiêng tình hình ngập lụt.

Người đàn ông lái chiếc Elantra màu đỏ ngán ngẩm đứng đợi ở đầu đoạn ngập. Từ Bắc Ninh tới Thái Nguyên buổi sáng, khi trở về ông bị ùn tắc cùng cả nghìn người khác ở phía sau lưng.

Vũ Tiến Dũng lái một chiếc sedan gầm thấp lo lắng sau khi đi cứu hộ sửa chữa cho một chiếc ô tô về. Anh chia sẻ, đi từ trạm dừng nghỉ Hải Đăng đến cách vị trí đầu đoạn bị ngập nước khoảng 5 km, nhưng đã mất tới 3 tiếng.

Khu vực dừng đỗ chờ nước rút bỗng hiện lên tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn khi một thanh niên mang nước lọc đi phát cho anh em tài xế.

Nhóm công nhân một công ty quản lý đường bộ thay phiên nhau túc trực khu vực đầu đoạn ngập đã hai ngày nay.

Chừng 21h, họ mới nghỉ tay cùng nhau bóc bánh chưng ăn tối vội vã bên vệ đường. Giống như các tài xế các anh cũng phải loanh quanh tại đây chờ đoạn cao tốc này hết ngập nước mới hoàn thành nhiệm vụ.

Dọc đường về Hà Nội, xe cứu hộ kéo ô tô bị ngập nước liên tục nối đuôi nhau phóng qua làn nước.

Một thanh niên dừng lại kiểm tra động cơ "xế cưng" của mình khi bắt đầu vào khu vực ngập.

Những người khác ngồi lướt điện thoại chờ nước rút thêm rồi mới dám đi qua.