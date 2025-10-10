11h45 ngày 10/10 tại đoạn Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về địa phận Thủ đô, vẫn còn một đoạn dài chừng 100m bị ngập nước.

Tại điểm ngập sâu nhất, nước đã dâng quá bánh xe ô tô, biến con đường thành sông.

Cao tốc hướng về Thủ đô bị ùn tắc dài nhiều km. Nhiều người từ Thái Nguyên vẫn chưa thể tới Hà Nội kể từ ngày 9/10.

Được biết, 6h30 sáng nay, nước ngập tại đây dâng lên hơn nửa mét, cao hơn thời điểm tối 9/10 từ 20-30cm.

Trong dòng xe ùn ứ chờ các phương tiện phía trước, nhiều tài xế ô tô sốt ruột tách ra khỏi làn để vượt lên.

Tại một vài vị trí trống giữa dải phân cách, nhiều tài xế đỗ vào nghỉ ngơi chờ nước rút.

Khung cảnh khu dân cư hai bên cao tốc trưa 10/10 vẫn chìm trong biển nước.

Đoạn ùn tắc trầm trọng nhất ở khu vực cao tốc bắc ngang qua sông Cầu.

Nhiều người sốt ruột rời xe, đứng trên đường ngóng về phía trước.

Anh Xuân, một tài xế, cho biết đã bị kẹt ở Thái Nguyên 4 ngày nay do mưa lũ. "Lên được đến cao tốc vẫn gặp cảnh ngập nước, tôi chưa biết lúc nào mới về được đến Hà Nội", anh nói.

Tại các đoạn khô ráo, từng chiếc xe cứu hộ kéo ô tô phủ đầy bùn đất băng băng trên cao tốc.

Ngoài tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 3 đoạn qua Km28+100; Km29+500 và Km31 cũng có điểm ngập lụt.