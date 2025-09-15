Ngày 15/9, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp Công an xã Định Quán đã mời P.X.T.Đ. (19 tuổi, ngụ xã Gia Canh) để làm rõ clip thanh niên điều khiển xe máy “bốc đầu” gây bức xúc trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “N.V.H” và “G.H” chia sẻ đoạn video ghi cảnh một nam thanh niên chạy xe máy BKS 60H6-255.XX bằng một bánh trên đường Cách mạng tháng 8, trước khu vực sân vận động xã Định Quán. Người này không đội mũ bảo hiểm, chưa có giấy phép lái xe và xe không gắn gương chiếu hậu.

Làm việc với công an, Đ. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết toàn bộ clip do G.H. quay, sau đó gửi cho chủ xe là N.V.H. (22 tuổi, ngụ xã Định Quán) đăng tải lên Facebook để câu like.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản với các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu, điều khiển xe chạy bằng một bánh, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Căn cứ điểm b, khoản 11, Điều 7, Nghị định 168/2024 quy định người điều khiển xe 2 bánh chạy bằng một bánh, hoặc xe 3 bánh chạy bằng hai bánh sẽ bị tịch thu phương tiện.