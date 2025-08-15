Phòng CSGT, Công an TPHCM phát đi khuyến cáo, sẽ xử lý nghiêm các hành vi điều khiển phương tiện sai tư thế, biểu diễn nguy hiểm trên đường.

Bởi lẽ, điều khiển xe sai tư thế không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện, tăng nguy cơ tai nạn. Việc quay clip đăng lên mạng còn cổ xúy hành vi nguy hiểm, tác động xấu tới thanh thiếu niên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy thực hiện các hành vi như buông cả hai tay, dùng chân lái xe, “bốc đầu”… sẽ bị tịch thu phương tiện và tước GPLX từ 22–24 tháng.

Hình ảnh C.H.T.A. buông cả hai tay khi điều khiển xe trong đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Điển hình mới đây nhất, Phòng CSGT liên tiếp xử lý hai trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô bằng tư thế nguy hiểm, quay clip đăng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, Đội CSGT số 2 phối hợp Công an xã Hóc Môn mời làm việc với C.H.T.A. (22 tuổi) liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh A. buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô Suzuki GSX 150R biển số 50N1-929.xx chạy trên đường Trường Sa, xã Long Sơn (tức TP Vũng Tàu cũ).

C.H.T.A. đến giải quyết vụ việc tại Đội CSGT số 2. Ảnh: Phòng CSGT.

Theo xác minh, hành vi này xảy ra ngày 12/8, được T.N.T. (người đi cùng) quay lại bằng điện thoại. Clip được A. đăng lên TikTok tối cùng ngày nhưng sau đó gỡ bỏ vì lo sợ bị xử lý.

CSGT đã lập biên bản xử phạt A. về hành vi “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe” và T. về hành vi “dùng tay cầm, sử dụng điện thoại khi lái xe”. Phương tiện của A. bị tịch thu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 7/8, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cũng xử lý N.T.Đ. (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) sau khi nhận phản ánh qua fanpage Cục CSGT về clip Đ. điều khiển xe Honda SH “bốc đầu” tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu – Tống Văn Hên (quận Tân Bình cũ). Qua xác minh, chủ xe là L.T.H. (21 tuổi).

Hình ảnh N.T.Đ. điều khiển xe “bốc đầu” trong đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: cắt từ clip.

Tại trụ sở công an, Đ. thừa nhận vi phạm. CSGT đã lập biên bản xử phạt Đ. về các hành vi “chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “không có GPLX”, đồng thời tịch thu xe vi phạm.

Chủ xe H. cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT tịch thu phương tiện và tước GPLX đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt giới trẻ, cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không vì câu view, câu like mà coi thường tính mạng. Người dân có thể phản ánh vi phạm qua các kênh chính thức của lực lượng CSGT để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.