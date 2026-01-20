Ngày 20/1, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức chương trình tham quan, giáo dục truyền thống cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2026.

Hoạt động này nhằm bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển, đảo trong mỗi quân nhân trước khi trở về địa phương.

Các chiến sĩ nghe giới thiệu ở Phòng truyền thống của Học viện Hải quân. Ảnh: Huy Công

Trong khuôn khổ chương trình, các hạ sĩ quan, binh sĩ tham quan Phòng Truyền thống Học viện Hải quân, dâng hương tại tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Tại đây, các chiến sĩ được giới thiệu về quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam và Học viện Hải quân anh hùng; được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo Việt Nam cũng như quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng ngày, đoàn đến tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tại đây, cán bộ, hạ sĩ quan, binh sĩ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nghe thuyết minh về quá trình xây dựng khu tưởng niệm và những câu chuyện xúc động về sự hy sinh bất khuất của các chiến sĩ Hải quân.

Chia sẻ sau chuyến tham quan, Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Phi - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội Vệ binh - bày tỏ: “Tôi rất vinh dự, tự hào, nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với truyền thống vẻ vang và biết ơn công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đã làm nên những chiến thắng hào hùng, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước”.

Cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Huy Công

Theo Học viện Hải quân, chương trình tham quan, giáo dục truyền thống là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hoạt động này nhằm góp phần cổ vũ, động viên quân nhân xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trở về địa phương sau khi xuất ngũ, mỗi quân nhân được kỳ vọng sẽ là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu, tiếp tục lan tỏa giá trị truyền thống, đóng góp thiết thực vào xây dựng quê hương, đất nước phát triển, văn minh, giàu mạnh.