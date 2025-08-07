Sáng 7/8, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn và Báo Quân đội nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học: “Sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) khẳng định: “Cội nguồn thắng lợi phi thường của Cách mạng Tháng Tám là sức mạnh chính trị tinh thần vô địch của toàn dân tộc. Sức mạnh đó là khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, để rồi bùng lên thành một cơn bão táp cách mạng khi có ngọn cờ tiên phong của Đảng dẫn lối”.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với hàng loạt vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, từ biến đổi khí hậu đến dịch bệnh, từ xung đột vũ trang đến an ninh mạng đang đặt ra những thách thức vô cùng phức tạp.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chính vì thế, nhìn lại Cách mạng Tháng Tám không đơn thuần là sự tri ân quá khứ, mà là lời nhắc nhở sống động về một tài sản tinh thần quý giá – nguồn lực để quốc gia vượt lên nghịch cảnh, giữ vững đường lối độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên đầy biến động.

Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chỉ rõ: Tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt, tác động trực tiếp đến an ninh toàn cầu, khu vực, trong đó có Việt Nam.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

Ở trong nước, tuy tiềm lực quốc gia được tăng cường, uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế không ngừng nâng cao, nhưng chúng ta vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Đặc biệt, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong bối cảnh đó, sức mạnh chính trị tinh thần không phải là khái niệm trừu tượng mà hiện hữu từng ngày trong cuộc sống, trong hành động, trong bản lĩnh chính trị và niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nhấn mạnh vai trò con người trong việc duy trì và phát huy nguồn lực chính trị tinh thần, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng: Đội ngũ cán bộ các cấp có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng cán bộ là vấn đề chiến lược, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Theo ông, mỗi cán bộ, đảng viên cần “lời nói đi đôi với việc làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ học tập, noi theo”. Chính từ đó, từng giờ, từng ngày, chúng ta tạo ra và bồi đắp sức mạnh chính trị tinh thần trong từng nhiệm vụ, từng công việc cụ thể.

Không chỉ trong thời chiến, mà ngay trong thời bình, mỗi chiến sĩ quân đội, mỗi cán bộ, đảng viên chính là một “pháo đài tư tưởng”, vững vàng trước cám dỗ vật chất, chống lại mọi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.