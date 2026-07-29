Cuối tuần này Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới), phần phim mới nhất của series phim siêu anh hùng Người Nhện sẽ ra rạp toàn cầu. Sau các suất chiếu đầu tiên, phim được nhận xét là phần phim hay nhất series. Tại Việt Nam, dù 18h ngày 30/7 phim mới có suất chiếu đặc biệt trước khi chính thức ra rạp từ 31/7 nhưng Người Nhện: Khởi đầu mới hiện đã thu về 15 tỷ đồng từ vé đặt trước theo ghi nhận của hệ thống Box Office Vietnam.

Một cảnh trong phim.

Sự bùng nổ xung quanh phần phim mới khẳng định một thực tế: Peter Parker hoàn toàn "miễn nhiễm" với hội chứng mệt mỏi Marvel. Trong bối cảnh Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đang có dấu hiệu xuống sức tại phòng vé, Người Nhện càng lúc càng tỏ ra mạnh mẽ. Đây là thương hiệu hiếm hoi duy trì được đà tăng trưởng và chất lượng qua từng phần.

Spider-Man: Homecoming (2017) mở màn 117 triệu USD nội địa, kết thúc với 880 triệu USD toàn cầu. Spider-Man: Far From Home (2019) mở màn 92 triệu USD nội địa, cán mốc 1,13 tỷ USD toàn cầu. Spider-Man: No Way Home (2021): Vượt trội hoàn toàn với gần 2 tỷ USD toàn cầu.

Giới chuyên môn dự báo doanh thu mở màn tại 4.300 rạp khu vực Bắc Mỹ cuối tuần này của Người Nhện: Khởi đầu mới dao động từ 260-280 triệu USD, đồng nghĩa với việc phim đang trên đà lọt vào top những tác phẩm có tuần đầu ra mắt lớn nhất lịch sử.

Tại Việt Nam, tính đến 15h ngày 29/7, phim đã thu về 15 tỷ đồng doanh thu từ vé đặt trước, báo hiệu một cơn sốt mới ngoài rạp chiếu cuối tuần này nối tiếp hiệu ứng của bom tấn Odysseys.

Tom Holland và Zendaya tại sự kiện quảng bá phim "Người Nhện: Khởi đầu mới". Ảnh: WireImage

Người Nhện: Khởi đầu mới có chi phí sản xuất lên tới 225 triệu USD, tiếp tục có sự góp mặt của hai ngôi sao Tom Holland và Zendaya - cặp sao mới đây cũng góp mặt trong bom tấn Odysseys và hiện đã là vợ chồng.

Với sức hút từ thương hiệu Người Nhện, sự mong chờ của cộng đồng fan Marvel cùng những phản hồi tích cực ban đầu khiến cho phần phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bom tấn điện ảnh đáng chú ý trong thời gian tới.

Tận hưởng 145 phút của Spider-Man: Brand New Day, khán giả sẽ được trở lại với hành trình của Peter Parker sau 5 năm kể từ những biến cố khiến cả thế giới quên mất sự tồn tại của anh. Giờ đây anh phải đối diện với cuộc sống cô độc khi không còn ai nhớ đến mình là một siêu anh hùng, cũng chẳng còn những người thân quen kề vai sát cánh trên hành trình bảo vệ thành phố New York.