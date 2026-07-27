Cuối tuần qua thứ hạng 3 phim hot nhất rạp Việt không thay đổi so với tuần trước. Phần phim điện ảnh thứ 29 mang tên Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ công chiếu chính thức từ 24/7 nhưng đã kịp hốt bạc từ những suất chiếu sớm và đặt vé trước. Theo Box Office Vietnam, tính tới hết ngày 26/7, Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã bỏ túi 90 tỷ đồng tại rạp Việt.

Cảnh trong phim "Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ".

Bom tấn The Odyssey vẫn rất nóng ở tuần công chiếu thứ 2 và là chủ đề thu hút sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội Threads với cơn mưa lời khen. Tác phẩm đứng thứ 2 phòng vé cuối tuần qua với doanh thu vượt 60 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu tại rạp Việt.

Trong khi đó, hoạt hình Hollywood có Trấn Thành tham gia lồng tiếng, Minions & Quái vật vẫn vững chắc ở vị trí thứ 3 phòng vé và hiện vượt mốc 150 tỷ đồng tại rạp Việt.

Trấn Thành

Xếp thứ 4 là phim Việt đề tài lịch sử chiến tranh Thanh âm vượt đại dương vừa ra rạp cuối tuần qua. Tuy nhiên tác phẩm này chỉ có doanh thu khiêm tốn với hơn 3 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Đây cũng là phim Việt được làm từ ngân sách nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại theo cơ chế mới.

Bộ phim Thái Lan Công viên giải thoát ra rạp cuối tuần qua chốt chặn ở vị trí thứ 5 phòng vé với 3 tỷ đồng doanh thu.

Đáng tiếc phim Madames Thanh Sắc có Thanh Hằng đã rời rạp với doanh thu 16,6 tỷ đồng. Phim hợp tác Hàn-Việt Mẹ ơi, về nhà có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi ra rạp hôm 10/7 nhưng gần như không bán được vé và hiện thu về chưa đầy 1 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Cuối tuần tới dự báo phòng vé sẽ tiếp tục sôi động và thứ hạng sẽ có sự thay đổi với sự xuất hiện của bom tấn Spider-Man: Brand New Day.

Trailer "Spider-Man: Brand New Day":

Tiết lộ cát sê và tài sản 'khủng' của dàn diễn viên hạng A Không chỉ gây choáng ngợp với kinh phí sản xuất kỷ lục hơn 250 triệu USD (6.600 tỷ đồng), siêu phẩm điện ảnh sử thi "The Odyssey" còn quy tụ dàn diễn viên hạng A sở hữu khối tài sản mơ ước.