Project Hail Mary mở ra khi nhân loại phát hiện ánh sáng mặt trời đang suy yếu một cách vô lý. Có hơn 200 nhà khoa học từ 12 quốc gia được tập hợp để tìm nguyên nhân và phát hiện ra một dạng vi sinh vật ngoài không gian có khả năng hấp thụ năng lượng của các ngôi sao, thậm chí có thể “nuốt chửng” mặt trời trong vài năm tới. Trong nhóm nghiên cứu có Ryland Grace (do Ryan Gosling thủ vai) - một giáo viên vật lý trung học bất ngờ trở thành trung tâm của nhiệm vụ liên sao mang tên Hail Mary nhằm tìm cách cứu lấy nhân loại.

Tuy nhiên, khi con tàu đến gần Tau Ceti, Grace tỉnh dậy và phát hiện toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng khiến anh trở thành người sống sót duy nhất giữa không gian sâu. Trong hành trình sinh tồn đầy nguy hiểm, từ đây cú bắt tay lịch sử giữa con người trái đất với sinh vật ngoài hành tinh Rocky - một cá thể có hình dạng giống một khối đá với những chuyển động gợi liên tưởng đến loài nhện. Sự xuất hiện của Rocky cực kỳ bí ẩn khiến cho Grace nghi ngờ và nhiều lần đề phòng. Nhưng có vẻ Rocky cũng đang muốn nhắn gửi một thông điệp tuyệt mật nào đó.

Ryan Gosling trong vai giáo viên vật lý Ryland Grace.

Sự trở lại của Ryan Gosling - tài tử 3 lần được đề cử Oscar - trong Project Hail Mary không đơn thuần là một vai diễn mới mà là sự tiếp nối giá trị về hình tượng nhà thám hiểm giữa vũ trụ rộng lớn kinh điển để tạo nên bước ngoặt hoàn hảo hơn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Project Hail Mary của Andy Weir cũng là tác giả của một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi bật nhất trong thập kỷ qua (The Martian).

Bộ phim được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Phil Lord và Christopher Miller, những người từng ghi dấu ấn với phong cách kể chuyện sáng tạo trong Spider-Man: Into the Spider-Verse đã góp phần vào sự đáng mong chờ cho dự án lần này.

Hành trình sinh tử giữa vũ trụ trong Project Hail Mary được tái hiện với quy mô sản xuất lên tới hơn 240 triệu USD (khoảng 6.200 tỷ đồng). Những con số biết nói đã cho thấy tham vọng rất lớn của nhà sản xuất trong việc tạo nên một bom tấn khoa học viễn tưởng tầm cỡ.

Cảnh tàu sân bay quy mô xuất hiện trong phim.

Phần hình ảnh của bộ phim được đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ CGI hiện đại nhằm khắc họa không gian vũ trụ rộng lớn với độ chi tiết và chân thực cao. Tuy nhiên, điểm đặc biệt khiến dự án này trở nên khác biệt so với nhiều phim viễn tưởng gần đây nằm ở cách sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phông nền xanh, ê-kíp đã lựa chọn xây dựng các bối cảnh tàu vũ trụ với kích thước thực ngay tại phim trường.

Việc dựng toàn bộ nội thất của con tàu, thậm chí cả những phần lớn của thân tàu, giúp các diễn viên có không gian tương tác sinh động, trực tiếp với môi trường xung quanh. Nhờ đó, chuyển động và cảm giác không gian trở nên tự nhiên và thuyết phục hơn, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự cô lập, nguy hiểm và choáng ngợp của hành trình ngoài không gian vũ trụ bao la.