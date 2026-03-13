Sau gần 3 năm vắng bóng, thương hiệu kinh dị huyền thoại Scream (Tiếng thét) sẽ chính thức trở lại với phần phim thứ 7 (tựa gốc: Scream 7). Tiếng thét 7 kỷ niệm 30 năm thương hiệu ra mắt và là phần phim đầu tiên vượt qua quá trình kiểm duyệt để công chiếu rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Sau 3 thập kỷ đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả, phần phim thứ 7 sẽ đưa thương hiệu trở về cội nguồn với một chương mới đẫm máu và đáng sợ, tập trung vào nhân vật chính đầu tiên của Tiếng thét - Sidney Prescott, do minh tinh Neve Campbell thủ vai.

Tiếng thét là loạt phim kinh dị - giật gân nổi tiếng xoay quanh một kẻ sát nhân đeo mặt nạ tên Ghostface. Hắn thường gọi điện trêu đùa nạn nhân, hỏi những câu hỏi về phim kinh dị như một trò chơi tâm lý trước khi ra tay sát hại họ một cách dã man. Danh tính Ghostface ở mỗi phần phim có thể là một người khác nhau với những động cơ khác nhau.

Courteney Cox tiếp tục trở lại trong phần 7.

Với Tiếng thét 7, một tên Ghostface mới sẽ xuất hiện tại thị trấn yên bình nơi nàng "final girl" huyền thoại Sidney Prescott (nay là Sidney Evans, theo họ chồng) đã gây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, nỗi sợ hãi tăm tối nhất của cô trở thành hiện thực khi Tatum, con gái cô (Isabel May), trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân biến thái. Quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney buộc phải đối mặt với những ký ức kinh hoàng từ quá khứ để chấm dứt chuỗi thảm kịch đẫm máu này.

Tiếng thét quy tụ bộ tứ phần phim đầu tiên bao gồm những ngôi sao Hollywood gạo cội như: Matthew Lillard, David Arquette, Roger L. Jackson và Courteney Cox. Đặc biệt, Roger L. Jackson, người đã lồng tiếng cho nhân vật Ghostface xuyên suốt toàn bộ loạt phim từ năm 1996 đến nay, cũng sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này trong phần phim thứ 7. Loạt diễn viên cũ khác của thương hiệu Tiếng thét như Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding cũng xác nhận góp mặt.

Sát nhân Ghostface trong "Tiếng thét" trở thành biểu tượng kinh điển.

Tiếng thét - thương hiệu kinh dị ra mắt lần đầu tiên năm 1996, đã phá vỡ hàng loạt quy tắc cố hữu của dòng phim kinh dị. Trải qua 30 năm với 6 bộ phim, sát nhân Ghostface của loạt phim đã trở thành một biểu tượng kinh dị định hình thời đại, đồng thời là một trong những bộ trang phục Halloween bán chạy nhất lịch sử. Phiên bản Ghostface mới nhất sẽ giới thiệu đến khán giả một kẻ sát nhân không giống bất kỳ ai trước đây với những cách giết người man rợ và điên rồ hơn.

Tiếng thét 7 dán nhãn 18+ khi ra rạp từ 20/3.