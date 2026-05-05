Sau lễ xuất quân mùa giải 2026, đội bóng chuyền nữ TPHCM đón nhận thêm tin vui vào chiều 5/5: Nutifood công bố gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng, đồng hành cùng thầy trò HLV Trần Hiền hướng tới mục tiêu trở lại giải VĐQG.

Theo đó, khoản tài trợ này được đội nữ TPHCM sử dụng chiêu mộ lực lượng, nâng cao chế độ đãi ngộ cho BHL và các tuyển thủ. Mặt khác, đối tác này cũng tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026.

Bóng chuyền nữ TPHCM nhận tin cực vui trước khi bước vào chiến dịch đua tranh vé thăng hạng

“Chúng tôi tin rằng để bứt phá, mỗi đội tuyển đều cần một điểm tựa đủ vững. Với bóng chuyền nữ TPHCM, hành trình trở lại giải đấu cao nhất không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn là hành trình lấy lại niềm tin và vị thế. Nutifood mong muốn được góp một phần nguồn lực để tiếp sức cho hành trình ấy”, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood Lê Nguyên Hòa nói.

Năm ngoái, đội nữ TPHCM phải chia tay với sân chơi cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, trước khi giải bóng chuyền hạng A toàn 2026 khởi tranh vòng bảng vào 16/5, đội nữ TPHCM sớm khẳng định mục tiêu giành vé thăng hạng, trở lại giải bóng chuyền VĐQG 2027.

Kim Thanh (14) lĩnh xướng làm đầu tàu cho đội bóng chuyền nữ TPHCM

Trước mùa giải mới, nữ TPHCM chiêu mộ đối chuyền Kim Thanh, chủ công Khánh Vy từ VTV Bình Điền Long An và chuyền hai Hoài Mi từ Ninh Bình. Ba sự bổ sung này đều được đánh giá cao về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Kim Thanh còn được HLV Trần Hiền tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 có 11 đội bóng nữ tranh tài, trong đó đội bóng của HLV Trần Hiền xác định đối thủ chính trong cuộc đua giành vé thăng hạng là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh.