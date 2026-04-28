Ngày 28/4 tại Hà Nội, VFV nhiệm kỳ 8 (2026-2031) tổ chức Đại hội đại biểu. Được sự tín nhiệm cao, ông Dương Mạnh Tiến (Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần thể thao Việt Nam) trúng cử Chủ tịch. Liên đoàn bầu 4 Phó Chủ tịch là bà Trần Thùy Chi, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Trí Trường, ông Vũ Quang Huy. Ông Lê Trí Trường tiếp tục được giao nhiệm vụ là Tổng thư ký nhiệm kỳ 8.

"Bóng chuyền là môn có sức hút, sự quan tâm và các giải đấu hấp dẫn tại Việt Nam. Tôi rất kỳ vọng mình và Ban chấp hành VFV nhiệm kỳ 8 nỗ lực tiếp tục làm công tác chuyên môn, phát triển phong trào và thành tích tốt hơn nữa”, tân Chủ tịch VFV nói.

Tân Chủ tịch VFV Dương Mạnh Tiến (cầm hoa) cùng các thành viên Ban chấp hành VFV khóa 8 chính thức ra mắt. Ảnh: VFV

Đánh giá về nhiệm kỳ cũ, khóa 7 (2021-2026), Tổng thư ký Lê Trí Trường báo cáo các công tác thực hiện. Trong đó, các thành tích nổi bật của bóng chuyền nữ (trong nhà) được đưa ra. Một số điểm được Ban chấp hành VFV rút kinh nghiệm đáng chú ý là tổ chức tốt hơn hệ thống thi đấu các giải quốc gia và nâng cao trình độ của các đội tuyển bóng chuyền quốc gia.

Mục tiêu trọng tâm của VFV trong khóa 8 là phải giành được HCV SEA Games với đội tuyển nam hoặc nữ. Bóng chuyền bãi biển Việt Nam phải giành HCB tại kỳ Đại hội trên. Ở sân chơi châu lục Asiad 20, bóng chuyền nữ VIệt Nam góp mặt top 4 còn bóng chuyền nam nằm trong top 8. Với giải vô địch châu Á, VFV tập trung để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phấn đấu đứng trong top 3 qua các lần tham dự từ đó có suất góp mặt giải VNL của thế giới.